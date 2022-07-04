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台灣藝文消費平台OPENTIX紅利集點正式上線　累積辦法、使用期限一次看！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/04 16:05
OPENTIX紅利集點7月1日上線。圖為文化部次長李靜慧（中）、國家兩廳院藝術總監劉怡汝（右）、廣達電腦技術長暨副總經理、廣達研究院院長張...

OPENTIX紅利集點7月1日上線。圖為文化部次長李靜慧（中）、國家兩廳院藝術總監劉怡汝（右）、廣達電腦技術長暨副總經理、廣達研究院院長張...

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)為鼓勵民眾參與藝文活動，文化部與OPENTIX兩廳院文化生活合作，推出「OPENTIX紅利點數」藝文消費回饋機制，自即日起正式上線。

兩廳院發布新聞稿表示，OPENTIX每月平均上架節目與活動超過2,000檔、5,000場，全國有將近800家代售單位、超過10,000個銷售服務據點，於7月1日啟用紅利點數，推出「首次參與」、「二次消費」、「跨域消費」首波回饋，每完成一項任務，都可獲贈紅利點數。

兩廳院說明，活動期間欣賞或參與第一場藝文展演，即可獲得紅利點數50點；成功累積二筆訂單，可獲得紅利點數100點；購買二種類別的票券或商品，可再領取紅利點數100點，各項任務點數領一次為限，總計最多可獲得250點；紅利點數1點等同1元，每次抵用上限為總金額的50%，郵資及手續費除外，使用期限至明年6月30日止。

兩廳院透露，今年4到5月，第一波紅利點數回饋活動，提供藝FUN NEXT會員轉換OPENTIX會員，贈送100點紅利點數，共超過50萬民眾獲得紅利點數，已匯入個人OPENTIX帳戶，可於明年6月30日前於OPENTIX購買票券及商品。

文化部政務次長李靜慧說，過去兩年藝文產業因為疫情受到相當大的衝擊，也因此衝擊，文化部與所有藝文團隊及產業發展藝FUN券，以及近期因應書展的購書抵用券等消費模式，藉由政府投入的母金，帶動整個產業消費成長，文化部與兩廳院攜手推出的OPENTIX紅利點數回饋，也是延續同樣的概念，期待「疫情早日結束，但藝文情感生活不結束」，將藝FUN券的效能轉化，生生不息帶動整個藝文產業發展。

詳情請參考OPENTIX網站說明，或洽詢OPENTIX客服專線（02）3393-9888。
OPENTIX
兩廳院

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