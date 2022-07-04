〈時評〉精神崩潰的中國 走投無路的政權 欲哭無淚的百姓

「十億人民九億慘，還有一億快發狂」 這應該是習近平暴力統治之下，今日中國人的普遍寫照。 最近一期的《經濟學人》雜誌報導「思想警察」在中國（The thought police)，以一張血紅五星旗覆蓋住一個手掌，密不透風， 毫無出路。文章提到，中國人焦慮到處找「精神治療」( psychotherapy)，光今年4月，上海封城後， 在百度尋求線上「精神科諮詢(psychological counselling)的人，比平常多了253%。 而武漢這個病毒發生地，2020第一季遭軍管封城時， 自殺率上升79%。現在全國年輕人失業率高達18.4%。 如此崩潰中的國家，思想警察橫行，不准人民抱怨。過去， 中國人面對「新文革」，還可以「躺平」或「內捲」避兇， 現在習近平藉Omicron 流行，進行法西斯防疫清零，直闖民宅，殺貓屠狗，逼大家” Run”，用腳投票，逃為上策。可是提不到錢，既無美元， 也沒有人民幣，虛擬貨幣又有如自由落體下跌。 走投無路使許多中國人現在欲哭無淚。

《經濟學人》總結文章説，全中國陷入「政治性抑鬱（ zhengzhixing yiyu, political depression ）」，一位受害上海人說：「能怎麼辦？很生氣，但沒有用， 就直接掉入悲傷。」結論是：”Chinese activists have long had political depression, now ordinary people are experiencing it , too”，這就有意思了。長期以來， 本來只有中國異議人士才會經歷因受迫害而產生的「政治性抑鬱」， 現在連一般人也都深陷其中。

今年四月，上海封城，台灣中央廣播電台（Radio Taiwan International)曾經突破封鎖，直接打電話進上海， 找到一位長期被公安國保監控的異議人士，他在電話那一頭說， 小區內，全部不准上街，所有人都不可以出門， 定期有人會送食品到家門口。整個區就如同大監獄。他説：「我已經被監控很多年，習慣了，所以我沒差。日子照樣過。 不過，有點兒覺得很安慰，現在上海全部人都在陪我過這種日子了。 」他大笑。

維穩預算早就超過國防經費的中國共產黨專制政府，視人民如寇仇。 習近平懷疑所有人都想造反，即使是身旁對他唯唯諾諾的佞臣， 他可能也認為是「兩面人」。七一習近平訪港過程疲態畢露， 竟然連在香港住一晚都不敢，他顯然也有另類的「政治性抑鬱」， 因為不斷的升高迫害手段，卻仍然無法保自己平安， 他的內心恐懼已經在行為中暴露出來。

習近平所無法理解的是，為什麼他在國際上成了「過街老鼠」， 不論美國、英國、歐盟、日本、紐澳、加拿大， 這些他最需要的實力大國都群起反對他。俄羅斯的侵略烏克蘭， 為什麼沒有為他帶來「好處」，比如說當調人，結束戰爭， 以便獲得諾貝爾和平獎。 普丁在參加完習近平主持的金磚四國會議之後， 也沒有給習近平面子，即告訴世界，他侵略烏克蘭目標不變。 坐實了習近平是「戰爭共犯」的罪名。 這樣的習近平怎麼可能為世界接受？

當今大國要有領導力，答案其實很淸楚，在「信任」。 對全世界來說，習近平是個「信用破產的傢伙」，對南海、對香港， 都是撕毀承諾，持續耍流氓。加上搞一帶一路，設騙局玩弄「 債務外交」，結果害人害己，低收入國家越來越難以償還中國貸款， 北京放款數千億美元最後恐變呆帳。嚇醒了所有懷有「中國夢」 的人。最嚴重的是，武漢肺炎病毒在中國實驗室中外洩， 習近平全力阻擋國際調查，其結果是，全球大國心証已成，就是「 實驗室外洩」，而且不排除是「故意」。 連世衛組織祕書長譚德塞都不敢再為習近平掩蓋， 而全球被中共收買的所謂病毒專家都「身敗名裂」， 他們違背良知專業的說法已經成了他們的永久恥辱，抹不掉了。 最近去中國進行「人權調查」的聯合國專員， 在習近平操弄下為中共擦脂抹粉，已經成了國際笑柄。

不但習近平已經是被定位為「無信之人」， 整個中國官員在國際上也都被視為「無賴」。 這樣的國家當然走投無路。剛剛發佈的皮尤研究中心（Pew Research Center）調查顯示，在英國、德國、荷蘭、瑞典、美國、 韓國、西班牙與加拿大等國，對中國的負評升至十多年來的最高點。 在調查覆蓋的14個國家中，對華惡感度最高的是日本，達86%；義大利的對華惡感度為62%，比率最低但也遠過半數。 這是過去兩年「戰狼外交」造成的負面影響， 而在武漢肺炎病毒的來源上，中共企圖「甩鍋」失敗， 聲名狼藉也是原因之一。

顯然中共自知事態嚴重，到處宣傳「正能量」。 武漢封城後地方官員被要求向學生教導「感謝習主席與黨防疫成功」 。上海封城後一樣由小孩唱歌錄影感謝防疫人員。這都很可笑， 因為中國人心知肚明，防疫是失敗的，中國製疫苗是無效的， 動態清零是沒有用的，每天都有人染疫，都有人死亡， 共產黨不敢面對而已。目前Omicron 的變種已經進入社區，中共企圖清零，繼續封城鎖國， 老百姓到處搶購囤貨，生怕一旦被禁足，沒有食物可吃。

應該已經有科學家告訴習近平， 沒有一個國家能夠靠清零度過這個疫情風暴，必須與病毒共存， 代價是要經過三個月到半年的確診人數每天幾萬， 死亡人數成百上千。如果以台灣自五月以來的數字推算， 中國人口最稠密都市地區，四億人口來估算（台灣人口的20倍） 0.5%的中重症者，死亡率0.02%，（與台灣相當） 那就是每天有百萬人染疫，每天約有兩千人死亡。 在習近平召開20大前，他大概挺不住這種壞消息。 問題是不過這關，中國必然繼續鎖國，開放之日遙遙無期。這正是整個國家埋葬在「政治性抑鬱」深淵之中的原因。 明知對的事，偏偏不做；明知錯的事，偏偏去做。 再也沒有比這樣更荒謬的「自我作賤」了。

美國國務卿布林肯不久之前的長論述，特別提到「 美國不尋求改變中國體制」，也就是說， 美國已經受夠了中國這麼荒謬的體制：某種程度在是「自尋死路」。 過去三十年，美國太天真了，還想「救中國」，現在終於明白， 好心沒好報，不必了。

《經濟學人》 這篇文章很深刻切入了這個已經病入膏肓的國家最危機四伏的問題。 中國的官方有如罹患癌症者陷入了最糟的精神抵抗機制（ psychological defense mechanism ）循環，在暴怒（anger)、反駁（denial)、 討價還價（bargaining)、抑鬱（ depression)之中不斷輪迴，這是一連串的破壞性情緒（ destructive emotions)在塞車，包含了嫉恨、恐懼、否認、扯謊、 兇狠、懷疑等等負面情緒不斷疊加。一直走不到接受（ acceptance)，這個正面情緒的入口。 許多癌症病人走到沒救，並非醫療手段解決不了， 而是癌症病人一直沈淪在「暴怒-反駁-討價還價-抑鬱」之中， 不願「接受現實」而終告不治。

這正是習近平與他的雜牌軍的精神狀態，這種平庸的邪惡統治， 帶給十幾億中國人的就是「沒有明天」的絕望感，而「政治性抑鬱」 只是一個開始而已，嚴重的還在後頭。