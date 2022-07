〈時評〉精神崩潰的中國 走投無路的政權 欲哭無淚的百姓

「十億人民九億慘,還有一億快發狂」 這應該是習近平暴力統治之下,今日中國人的普遍寫照。 最近一期的《經濟學人》雜誌報導「思想警察」在中國(The thought police),以一張血紅五星旗覆蓋住一個手掌,密不透風, 毫無出路。文章提到,中國人焦慮到處找「精神治療」( psychotherapy),光今年4月,上海封城後, 在百度尋求線上「精神科諮詢(psychological counselling)的人,比平常多了253%。 而武漢這個病毒發生地,2020第一季遭軍管封城時, 自殺率上升79%。現在全國年輕人失業率高達18.4%。 如此崩潰中的國家,思想警察橫行,不准人民抱怨。過去, 中國人面對「新文革」,還可以「躺平」或「內捲」避兇, 現在習近平藉Omicron 流行,進行法西斯防疫清零,直闖民宅,殺貓屠狗,逼大家” Run”,用腳投票,逃為上策。可是提不到錢,既無美元, 也沒有人民幣,虛擬貨幣又有如自由落體下跌。 走投無路使許多中國人現在欲哭無淚。

《經濟學人》總結文章説,全中國陷入「政治性抑鬱( zhengzhixing yiyu, political depression )」,一位受害上海人說:「能怎麼辦?很生氣,但沒有用, 就直接掉入悲傷。」結論是:”Chinese activists have long had political depression, now ordinary people are experiencing it , too”,這就有意思了。長期以來, 本來只有中國異議人士才會經歷因受迫害而產生的「政治性抑鬱」, 現在連一般人也都深陷其中。

今年四月,上海封城,台灣中央廣播電台(Radio Taiwan International)曾經突破封鎖,直接打電話進上海, 找到一位長期被公安國保監控的異議人士,他在電話那一頭說, 小區內,全部不准上街,所有人都不可以出門, 定期有人會送食品到家門口。整個區就如同大監獄。他説:「我已經被監控很多年,習慣了,所以我沒差。日子照樣過。 不過,有點兒覺得很安慰,現在上海全部人都在陪我過這種日子了。 」他大笑。

維穩預算早就超過國防經費的中國共產黨專制政府,視人民如寇仇。 習近平懷疑所有人都想造反,即使是身旁對他唯唯諾諾的佞臣, 他可能也認為是「兩面人」。七一習近平訪港過程疲態畢露, 竟然連在香港住一晚都不敢,他顯然也有另類的「政治性抑鬱」, 因為不斷的升高迫害手段,卻仍然無法保自己平安, 他的內心恐懼已經在行為中暴露出來。

習近平所無法理解的是,為什麼他在國際上成了「過街老鼠」, 不論美國、英國、歐盟、日本、紐澳、加拿大, 這些他最需要的實力大國都群起反對他。俄羅斯的侵略烏克蘭, 為什麼沒有為他帶來「好處」,比如說當調人,結束戰爭, 以便獲得諾貝爾和平獎。 普丁在參加完習近平主持的金磚四國會議之後, 也沒有給習近平面子,即告訴世界,他侵略烏克蘭目標不變。 坐實了習近平是「戰爭共犯」的罪名。 這樣的習近平怎麼可能為世界接受?

當今大國要有領導力,答案其實很淸楚,在「信任」。 對全世界來說,習近平是個「信用破產的傢伙」,對南海、對香港, 都是撕毀承諾,持續耍流氓。加上搞一帶一路,設騙局玩弄「 債務外交」,結果害人害己,低收入國家越來越難以償還中國貸款, 北京放款數千億美元最後恐變呆帳。嚇醒了所有懷有「中國夢」 的人。最嚴重的是,武漢肺炎病毒在中國實驗室中外洩, 習近平全力阻擋國際調查,其結果是,全球大國心証已成,就是「 實驗室外洩」,而且不排除是「故意」。 連世衛組織祕書長譚德塞都不敢再為習近平掩蓋, 而全球被中共收買的所謂病毒專家都「身敗名裂」, 他們違背良知專業的說法已經成了他們的永久恥辱,抹不掉了。 最近去中國進行「人權調查」的聯合國專員, 在習近平操弄下為中共擦脂抹粉,已經成了國際笑柄。

不但習近平已經是被定位為「無信之人」, 整個中國官員在國際上也都被視為「無賴」。 這樣的國家當然走投無路。剛剛發佈的皮尤研究中心(Pew Research Center)調查顯示,在英國、德國、荷蘭、瑞典、美國、 韓國、西班牙與加拿大等國,對中國的負評升至十多年來的最高點。 在調查覆蓋的14個國家中,對華惡感度最高的是日本,達86%;義大利的對華惡感度為62%,比率最低但也遠過半數。 這是過去兩年「戰狼外交」造成的負面影響, 而在武漢肺炎病毒的來源上,中共企圖「甩鍋」失敗, 聲名狼藉也是原因之一。

顯然中共自知事態嚴重,到處宣傳「正能量」。 武漢封城後地方官員被要求向學生教導「感謝習主席與黨防疫成功」 。上海封城後一樣由小孩唱歌錄影感謝防疫人員。這都很可笑, 因為中國人心知肚明,防疫是失敗的,中國製疫苗是無效的, 動態清零是沒有用的,每天都有人染疫,都有人死亡, 共產黨不敢面對而已。目前Omicron 的變種已經進入社區,中共企圖清零,繼續封城鎖國, 老百姓到處搶購囤貨,生怕一旦被禁足,沒有食物可吃。

應該已經有科學家告訴習近平, 沒有一個國家能夠靠清零度過這個疫情風暴,必須與病毒共存, 代價是要經過三個月到半年的確診人數每天幾萬, 死亡人數成百上千。如果以台灣自五月以來的數字推算, 中國人口最稠密都市地區,四億人口來估算(台灣人口的20倍) 0.5%的中重症者,死亡率0.02%,(與台灣相當) 那就是每天有百萬人染疫,每天約有兩千人死亡。 在習近平召開20大前,他大概挺不住這種壞消息。 問題是不過這關,中國必然繼續鎖國,開放之日遙遙無期。這正是整個國家埋葬在「政治性抑鬱」深淵之中的原因。 明知對的事,偏偏不做;明知錯的事,偏偏去做。 再也沒有比這樣更荒謬的「自我作賤」了。

美國國務卿布林肯不久之前的長論述,特別提到「 美國不尋求改變中國體制」,也就是說, 美國已經受夠了中國這麼荒謬的體制:某種程度在是「自尋死路」。 過去三十年,美國太天真了,還想「救中國」,現在終於明白, 好心沒好報,不必了。

《經濟學人》 這篇文章很深刻切入了這個已經病入膏肓的國家最危機四伏的問題。 中國的官方有如罹患癌症者陷入了最糟的精神抵抗機制( psychological defense mechanism )循環,在暴怒(anger)、反駁(denial)、 討價還價(bargaining)、抑鬱( depression)之中不斷輪迴,這是一連串的破壞性情緒( destructive emotions)在塞車,包含了嫉恨、恐懼、否認、扯謊、 兇狠、懷疑等等負面情緒不斷疊加。一直走不到接受( acceptance),這個正面情緒的入口。 許多癌症病人走到沒救,並非醫療手段解決不了, 而是癌症病人一直沈淪在「暴怒-反駁-討價還價-抑鬱」之中, 不願「接受現實」而終告不治。

這正是習近平與他的雜牌軍的精神狀態,這種平庸的邪惡統治, 帶給十幾億中國人的就是「沒有明天」的絕望感,而「政治性抑鬱」 只是一個開始而已,嚴重的還在後頭。