鴻海新研究：提升量子電腦硬體效能　為台灣量子計算研究增添新技術

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）鴻海今(4)日發布訊息，旗下的研究院參與開發的「量子錯誤更正」技術，獲得全球頂級期刊《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS）肯定，該研究構造出更優秀的錯誤更正碼，提升量子硬體效能，未來將與行政院科技部量子國家隊分享，為台灣量子計算研究做出更多貢獻。

鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修、美國普林斯頓大學Vincent H. Poor教授及其合作夥伴，共同完成的最新研究成果「Entanglement-assisted concatenated quantum codes」；該研究發展的「量子錯誤更正」是作為量子容錯計算的核心關鍵技術。

鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修表示，該研究是利用量子糾纏建構出高碼率跟長碼距的量子序連碼，進而發展了新的量子錯誤更正技術，可望提升量子電腦硬體效能，降低錯誤率。該研究理論核心是基於謝明修所長在博士期間發表在Science期刊的架構延伸而來。

謝明修接著說，唯有能夠在硬體上實現錯誤更正技術，才能夠構造出超越現有經典計算能力的量子電腦，除此之外，更高效的錯誤更正碼，也能改善量子通信傳輸的速率。未來該研究成果將分享給行政院科技部量子國家隊，為台灣量子計算研究做出更多貢獻。

PNAS創刊於1915年，是美國國家科學院的官方研究週刊，和《自然》(Nature)和《科學》(Science)一樣，是世界上最具知名度的基礎科學領域的學術期刊之一，在全世界各地擁有廣大的從事基礎科學研究的讀者群。