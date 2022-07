鴻海新研究：提升量子電腦硬體效能　為台灣量子計算研究增添新技術

(台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導)鴻海今(4)日發布訊息,旗下的研究院參與開發的「量子錯誤更正」技術,獲得全球頂級期刊《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS)肯定,該研究構造出更優秀的錯誤更正碼,提升量子硬體效能,未來將與行政院科技部量子國家隊分享,為台灣量子計算研究做出更多貢獻。

鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修、美國普林斯頓大學Vincent H. Poor教授及其合作夥伴,共同完成的最新研究成果「Entanglement-assisted concatenated quantum codes」;該研究發展的「量子錯誤更正」是作為量子容錯計算的核心關鍵技術。

鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修表示,該研究是利用量子糾纏建構出高碼率跟長碼距的量子序連碼,進而發展了新的量子錯誤更正技術,可望提升量子電腦硬體效能,降低錯誤率。該研究理論核心是基於謝明修所長在博士期間發表在Science期刊的架構延伸而來。

謝明修接著說,唯有能夠在硬體上實現錯誤更正技術,才能夠構造出超越現有經典計算能力的量子電腦,除此之外,更高效的錯誤更正碼,也能改善量子通信傳輸的速率。未來該研究成果將分享給行政院科技部量子國家隊,為台灣量子計算研究做出更多貢獻。

PNAS創刊於1915年,是美國國家科學院的官方研究週刊,和《自然》(Nature)和《科學》(Science)一樣,是世界上最具知名度的基礎科學領域的學術期刊之一,在全世界各地擁有廣大的從事基礎科學研究的讀者群。