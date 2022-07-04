40歲以上是生育主力　台灣醫曝現況：高齡者卵少、易染色體異常　建議試管嬰兒補助增為6次

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）政府擴大不孕症治療試管嬰兒補助已滿周年，診間觀察，儘管就診有年輕化的趨勢，但據統計，仍有超過一半的申請者為40歲至44歲，醫師表示，高齡者普遍有卵少、活產率低、染色體異常的問題，需要經過多次取卵、集卵，才有較高機會懷孕與成功活產，但現行政府補助限制40歲以上婦女3次植入且每次植入2顆，導致高齡者為求成功懷孕與活產，而選擇放棄補助。

40歲的張小姐一年多前檢測AMH(抗穆勒氏管荷爾蒙)僅0.2，卵巢卵泡的庫存量極低。想不到今年的AMH馬上遽降成0.02，等於提前進入更年期。考量年齡，去年第一次取卵後就嘗試植入，卻不幸流產。張小姐雖有領到試管嬰兒補助，無奈高齡卵少，第二次取卵卻沒有發育成胚胎，身心俱疲的她決定放棄補助，冒著多胞胎風險也要一次植入3顆胚胎，看能不能懷孕…

卵少、染色體異常2大困境 高齡夫妻艱辛求孕

根據統計，35歲以下的女性，10顆卵子就有60%活產率；但大於40歲的女性，每10顆卵子平均只有2成活產率，常需要取卵2至3次以上，比年輕人花費更多時間和金錢，才能順利獲得一個健康寶寶。

除了活產率降低，隨著年齡增長，染色體異常的比例也隨之提高，高齡婦女常見的自發性流產，有50%以上都是染色體異常造成。

TFC臺北婦產科生殖中心院長胡玉銘表示，張小姐的案例並非特例，常見於40歲以上或卵巢早衰的女性。隨著年齡增長，卵子數量逐漸減少，導致高齡者需經過多次取卵，集結成一定數量的卵子及胚胎，才有較高機會懷孕及成功活產。

但政府目前補助方案主要是以「植入胚胎次數」作為計算標準，小於40歲女性最多可有6個治療週期，但超過40歲最多只有3個治療週期可補助，若卵少、形成的胚胎剛好又染色體異常，限制3次植入，每次只能2顆，除了成功率偏低，更可能導致他們選擇放棄或乾脆一次植入多顆胚胎。

申請者過半大於40歲 建議補助比照40歲以下提高至6次

根據診所近1年補助案統計，超過40歲的女性佔申請者高達52%！「政府補助的原意是催生，卻和目前社會現狀有差異；現代人多晚婚晚育，僅少數超過40歲的女性能夠1次取卵就順利懷孕和活產」。

以TFC為例，40歲以上的累積活產率仍可超過3成，顯示高齡懷孕還是有很大的機會可以獲得寶寶！胡玉銘建議，這些夫妻仍然是台灣生產的主力，建議試管嬰兒擴大補助應該和40歲以下相同，給予6次的補助機會，比照小於40歲的婦女！

掌握精準選胚&取卵週期2大關鍵 搭配染色體篩檢懷孕率近6成

胡玉銘表示，面對高齡卵少的病患，想要懷孕有2個關鍵 : 第一是不放棄任何一個胚胎。

現今已有3.5代試管嬰兒-縮時攝影培養箱(Time-lapse)，透過胚胎的展開幅度和發育速度的觀察，有利選出最佳胚胎植入。

相較於年輕的胚胎，高齡胚胎染色體異常問題，可以透過著床前染色體篩檢(PGS/PGT-A)進行檢查，可以更精準地挑選出高成功率的胚胎植入，有機會只要植入1顆就有機會順利懷孕，即使病患超過40歲，懷孕率仍有6成，不需要承擔多胞胎的風險！

第二是掌握取卵週期，過去認為每月的月經週期只有一次的取卵機會。事實上，女性每月的週期可能有2-3次的取卵時間點，若身體狀況不佳或卵巢庫存量極低，建議可以與醫師討論，透過黃體期雙刺激排卵，在一次週期進行多次取卵，有助於提前蒐集到足夠的卵子量。

高齡勿因疫情延誤療程 掌握黃金生育期

試管嬰兒擴大補助至7月滿一年，根據衛福部統計，擴大補助後已有超過2萬3千名獲得補助，但近來因疫情影響，許多人因考慮延後就診或因確診而需要中斷療程。胡玉銘提醒，考量生育風險及胎兒健康、父母養育年齡的準備度、合適性、情緒穩定性等因素，建議女性還是於25歲至35歲之間完成生育規劃；已屆高齡、想要做試管嬰兒療程的人就先打滿3劑疫苗，較能避免未來感染COVID會需要中止療程、甚至懷孕初期可能會有流產的風險，也不會浪費補助的次數。