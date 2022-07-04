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2022年伯明罕世界運動會7/7舉行　台灣首批代表團赴美國備戰

領隊黃英哲表示，全隊對奪金充滿企圖心，但也會保持平常心，以最佳表現爭取最好成績。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/04 09:48
2022年第11屆伯明罕世界運動會將於美國時間7月7日至17日舉行，第一批人員7/3出發。(照片由教育部提供)

2022年第11屆伯明罕世界運動會將於美國時間7月7日至17日舉行，第一批人員7/3出發。(照片由教育部提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2022年第11屆伯明罕世界運動會將於美國時間7月7日至17日舉行，這次派出138人大型代表團前往，團本部與合球代表隊人員共42人於昨(3)日搭乘下午國籍航空啟程，教育部體育署副署長林哲宏強調，疫情下征戰不易，期許選手能無後顧之憂，全力突破自己的最佳表現。

代表團總領隊陳美燕表示，感受到政府大力支持，包括選手與教練這次前往美國都是全程商務艙，就是希望選手能免去舟車勞頓，盡情發揮自我，突破極限、締造紀錄。

教育部體育署表示，在杭州亞運與成都世大運相繼延辦後，第11屆世界運動會將是今年最重要的國際大型綜合運動會，台灣總統蔡英文於6月27日親身蒞臨授旗典禮，鼓勵參賽選手爭取佳績，這次台灣共派出73名選手參加15個運動種類賽事，合球隊隨團本部出發，其餘代表隊則依大會規定，將陸續抵達美國備戰；上屆合球隊奪下銀牌，此屆獲得總統特別點名，讓全隊士氣大振。

領隊黃英哲表示，這次參賽目標非常明確，就是再度進軍金牌戰，更希望能讓成績再上一層樓，他說：「全隊對奪金充滿企圖心，但也會保持平常心，以最佳表現爭取最好成績。」

因應疫情，這次代表團有4名隊醫一同前往，同時準備相關藥物，希望選手能有最完善的照顧，更期許選手能展現辛苦訓練的成果，為國爭光。
世運會
合球
教育部
伯明罕世界運動會

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