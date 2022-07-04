披頭四、足球金童、莎士比亞都在奇美！英國國家肖像藝廊首度巡迴台灣　亮點展品搶先看早鳥票開放預購！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)位於台南的奇美博物館首度與英國國家肖像藝廊合作，推出超級大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》（Icons & Identities: Masterpieces of Portraiture)，將於8月27日登場，自即日起開放預購早鳥票。

英國國家肖像藝廊（National Portrait Gallery, London）巡迴展160多年來首次讓作品在海外亮相，將帶領民眾跨越500年，飽覽百位名人的經典臉孔與精采人生，包含大家熟知的政治人物溫斯頓．邱吉爾（Winston Churchill）、披頭四（The Beatles）、奧黛莉．赫本（Audrey Hepburn）等，除了來自英國國家肖像藝廊的75件作品，館方也精選與英國相關的肖像作品14件，總計共有近90件展品。

本展集結來自英國國家肖像藝廊眾多稀珍作品，包含1856年創館時的第一幅收藏〈莎士比亞〉皆會登台亮相，該作很可能是唯一一幅親見莎士比亞本人所繪製的畫作，後代許多莎翁肖像皆參考此畫而來。而在教科書上必讀的偉大科學家如達爾文、牛頓等，也將在展覽中與民眾相見，兩位科學家都因提出震撼世界的理論而聲名大噪，因而有大量的肖像畫需求。

此外，英國王室亦是展覽重點，包括登基70年的英國女王伊麗莎白二世、令人懷念的黛安娜王妃、廣受愛戴的劍橋公爵夫人凱特等皆在展出之列；其中，伊麗莎白二世的作品更是女王拍攝逾萬張才製成3D立體效果的「全像攝影」（Holography）。

成立於1856年的英國國家肖像藝廊，是英國歷史悠久且極具特色的重要館所，不但是全球首座肖像博物館，更是世界最大的肖像蒐藏機構之一，總計有逾21.5萬件藏品，收藏16世紀至今影響英國與世界的人物肖像，堪稱英國歷史文化的重要縮影。該館近年進行《鼓舞人心計畫》（Inspiring People project）閉館整修至2023年，鎮館藏品才得以進行史上第一次世界巡迴。

《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》展期將自8月27日至明年2月28日止，自即日起至7月31日推出早鳥優惠 票280元；將於8月26日舉辦VIP預覽 會，展覽團隊將親自導覽並贈送限定小禮，僅開放限量100個名額體驗總價值逾2,000元的活動，詳情請上奇美博物館官網。



英國國家肖像藝廊。 圖片版權：英國國家肖像藝廊



〈威廉．莎士比亞〉，推測與約翰．泰勒有關，於1600-1610創作。圖片版權：英國國家肖像藝廊。



〈英國女王伊麗莎白二世「平靜」〉，克里斯．萊文； 羅伯．蒙迪於2012創作。圖片版權：Chris Levine +Jersey Heritage 2004。



〈大衛．貝克漢〉，羅倫佐．阿吉烏斯於1998創作。圖片版權：Lorenzo Agius。



〈艾德．希蘭（紅髮艾德）〉，柯林．戴維森於2016創作。圖片版權：Colin Davidson。