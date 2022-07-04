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台股7/4早盤震盪•一度跌逾百點　鴻海、國巨、國泰金等26檔股票除息•指數蒸發49.46點

➤鴻海今天(4日) 除息交易，每股配發現金股利新台幣5.2元，今天開盤參考價101元，早盤鴻海股價下挫，一度失守百元大關，最低來到99.5元，跌幅1.48%，隨後重返百元之上。➤被動元件大廠國巨今天除息交易，只費約4分鐘就填息完畢。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/04 09:43
國際半導體產業協會（SEMI）6月29日在台北發表SEMI Auto IC Master車用晶片指南，經濟部長王美花（前左3）、交通部常...

國際半導體產業協會（SEMI）6月29日在台北發表SEMI Auto IC Master車用晶片指南，經濟部長王美花（前左3）、交通部常...

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台北股市今天(4日) 開盤跌105.25點，加權股價指數為14237.83點，成交金額新台幣40.26億元。最低點曾到14226.62，下挫116點。

美股漲跌互見，台股繼上週重挫後，今天反彈無力，早盤上漲近70點，暫時收復14400點，隨後再度翻黑下挫逾百點，台積電挫約1.5%，貨櫃三雄紅盤。

至9時13分左右，台股加權指數下跌44.48點，來到14298.6點。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電開盤下跌10.5元，下探443元波段低點，隨後跌勢稍見收斂；鴻海今天除息，股價一度小漲0.5%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海紅盤，漲幅皆逾2%。

鴻海今天除息交易，每股配發現金股利新台幣5.2元，今天開盤參考價101元，早盤鴻海股價下挫，一度失守百元大關，最低來到99.5元，跌幅1.48%，隨後重返百元之上，但仍小跌呈現貼息走勢。

被動元件大廠國巨今天除息交易，每股配發現金股利新台幣10元，開盤參考價272元，早盤股價勁揚，最高來到283元，漲11元，漲幅達4%，只花約4分鐘就填息完畢。

台灣證券交易所1日公布，7月4日計鴻海、國泰金等26檔指數採樣股票除息，除息後減少市值占發行量加權股價指數約49.46點。

證交所1日發布新聞稿指出，7月4日鴻海除息，市值減少約新台幣720億元，占發行量加權股價指數約23.37點；國泰金市值減少約460億元，占發行量加權股價指數約14.94點。

7月4日除息交易者計有:

聯華食、宏益、鴻海、國巨、鴻準、友達、圓剛、創見、盟立、華票、國泰金、日電貿、瑞鼎、智易、瑞智、正文、立積、三星、達興材料、富爾特、同欣電、全國電、永豐實、政伸、欣高、好樂迪等26檔發行量加權股價指數成分股票。

鴻海配發股東現金股利

創歷史新高

鴻海配發股東現金股利總額達720.87億元，創歷史新高；鴻海在5月31日股東會通過配發現金股利5.2元，是鴻海上市31年來新高。

展望下半年景氣，中央社引述鴻海董事長劉揚偉在6月上旬指出，下半年景氣與原來預期的差不多，甚至比原來想像稍微好一點；鴻海的產品和客戶群比較廣，並沒有看到市場傳聞的不利因素。

劉揚偉先前在鴻海股東會上預期，今年全年營運預估會比今年初預期要好，對於下半年供應鏈穩定度有信心。鴻海先前指出，到2025年集團毛利率目標朝向10%不變，持續有信心達標。

展望未來3年營運，劉揚偉重申到2025年，鴻海集團將取全球電動車5%市占率、營收規模拚新台幣1兆元規模，預估鴻海整車年生產規模可到50萬輛到75萬輛。

在半導體領域，鴻海集團去年在半導體項目營收規模約新台幣700億元左右，預期今年業績目標朝向年成長10%至20%邁進，2023年集團目標在半導體營收要超過新台幣1000億元。

在新世代通訊領域，鴻海開始布局B5G相關衛星通訊，最快明年可看到鴻海低軌衛星在上空運行。

國巨除息

預估今年車用占比可超過20%

展望今年營運，國巨董事長陳泰銘先前在股東會中指出，標準型產品持續調整中，高階特殊型產品訂單持續健康，儘管有中國COVID-19疫情封控變數，部分客戶出貨受到影響，國巨今年營運持續正常。

展望下半年，國巨指出，雖然中國廠區生產營運持續維持正常，但仍需密切關注全球疫情與國際局勢變化，以及中國封城影響原物料供給及物流運輸等不確定因素，審慎應對業績及營運展望。

國巨日前表示，今年合併業績目標1300億元，較去年1065.39億元成長20%以上，營業規模可在全球被動元件產業排名前3大。

展望產品能見度、訂單出貨比（B/B ratio）和稼動率，國巨表示，利基型產品能見度約4個月到7個月，標準型產品維持2個月至3個月，整體訂單出貨比大於1，標準品稼動率約65%至70%，高階品稼動率可衝到9成甚至滿載。

在產品比重，國巨預估今年標準型產品業績占比約25%，高階品占比約75%，目標高階品業績占比提升至8成。

展望應用趨勢，國巨指出，電動車和充電樁等車用持續穩健，目前車用業績占比約20%，預估今年車用占比可超過20%，目標2023年占比提升至22%。

台股7/4早盤震盪•一度跌逾百點　鴻海、國巨、國泰金等26檔股票除息•指數蒸發49.46點
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