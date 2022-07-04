〈財經主筆室〉香港移交25周年　美中概股回歸潮恐對台股產生資金排擠

台股6月殺聲震天，單月大跌逾11.79%， 成為全球最慘股市之一，但同期香港與上海股市均呈正報酬， 港股上漲3.3%，上海綜合指數上漲將近7%。 外資動向成為關鍵因素。

除了之前陸、港股跌得比較深反彈較大外，亦值得留意的是， 在美掛牌中概股回歸潮，可能在上海A股與港股雙重或重新上市， 恐發生資金「磁吸潮」，並對台股產生排擠效應，加深台股賣壓， 不得不防。

上周全球最關注焦點之一，無疑是香港移交中共25周年，中國國家主席習近平7月1日搭乘高鐵參加了慶祝大會， 會中並承諾要讓香港未來五年開創新局、實現新飛躍、 創造更大輝煌等語。

同時習近平也釋出希望香港新政府能幫助青年解決學業、就業、 創業、置業面臨的實際困難。股市一向是經濟的櫥窗，若股市不好， 任何就業、創業、景氣都不會好，也意謂著港股未來， 在中國政府偏多下，「欲小不易」添聯想。

另一方面，中美貿戰協商邁入「後期」階段，在美掛牌128檔中概 股面臨明年前下市風險，中國國務院副總理劉鶴一席「支持數位企業 在國內外資本市場上市」的言論，更推升了中概股加速回歸， 在上海、香港兩地重新掛牌上市的可能。

最新數據顯示，全球上半年IPO數量和籌資額銳減，全球共630 家企業全球上市，籌資額達954億美元。 中國和香港仍是全 球IPO最重要地區，IPO數量和籌資額分別占全球的30%和5 3%。上海交易所憑藉328億美元籌資額登上全球第一， 已占全球總量34%，全球前10大IPO共籌資400億美元， 其中3家為中國企業，包括中國移動的81.57億美元， 排名全球第二。

「目前在美股上市的這些中國企業，在接下去的一段時間裡面， 可能會尋求到A股或者是港股作為第二甚至第三上市目的地」， 分析師近來頻頻發表看法。隨著在美掛牌中概股紛紛回歸下， 加上中國政府偏多，穩經濟「牛肉」可望紛紛出爐下， 港交所亦不斷放寬上市制度，滬港兩市在今年下半年到明年， 可能會成為全球最熱絡的兩個市場， 目前已看到全球資金流入布局的情形，也因此推升這兩地的股市6月 以來表現相對異常亮眼，在全球升息逆風中一枝獨秀。

今年5月11日「貝殼賣房」選擇在港上市，成為首家以「 雙重主要上市＋介紹上市」形式回歸港股的中概股。同月20日， 蔚來汽車登陸新加坡交易所，成為全球首家在美國、香港、 新加坡三地上市的電動車廠。

對於中概股再上市地點的選擇，華興證券（香港） 首席經濟學家龐溟認為，港交所仍是首選。與A股市場相比， 出於境外融資需求、投資者基礎、行業受監管情況等考量， 預計擬上市企業和考慮回歸的中概股， 現階段仍將優先選擇在港上市。對符合港股上市資格的中概股而言， 未來兩年將會是回歸的高峰期。

外資今年來賣超台股已逼近上兆元， 國泰金首席投資長程淑芬說台股與韓國的流動性佳， 因此成為外資最佳提款機。在滬港兩市提振股市動作頻頻下， 台股要留意資金排擠效應持續流出，造成投資人恐慌心理加速離場， 恐怕非5000多億元國安基金進場就能解決得了。