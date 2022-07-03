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〈投資理財〉台股上半年重挫3393.12點 恐慌性賣股未必需要 不妨擇優存股

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2022/07/03 22:55
〈投資理財〉台股上半年重挫3393.12點 恐慌性賣股未必需要 不妨擇優存股

台股上半年重挫

(來源 中央社)

台股今年上半年大跌3393.11點，創歷史第3大重挫紀錄，散戶信心指標證券劃撥餘額，5月已跌破3兆元關卡，來到2兆9740億元，創13個月新低，投資人究竟該如何看待現在投資環境？小心保守因應當然應該，但是恐慌性賠錢賣股，卻未必需要。

台股歷史上前三大半年重跌歷史，最大發生在1990年上半年大跌4575點，當年第一季上漲1131.69點，第二季大跌，一季就跌掉5706.29點，也是台股單季最大跌點。第二大跌點發生在2000年下半年，下跌3393點，原因是網路泡沫化，又遇到美國911恐怖攻擊事件，導致台股一跌再跌。今年上半年是第三大跌幅，下半年因為國際經濟金融情勢仍然吃緊，大幅改善的機會應該不大。

當前全球經濟環境紊亂異常，台股雖重跌16%，但是與國際股市相較，還是相對較輕，以韓國為例，今年已跌20.32%，三星跌幅與台積電相似，最重要原因是南韓經濟快速惡化，不止科技產業，其他傳統製造業也衰退，造成全面性下挫，嚴重程度超過台灣。

南韓迄6月10日為止，貿易逆差高達138.22億美元，從過去順差，到現在逆差，其中元月逆差達49億美元，5月逆差17億美元，重挫南韓人民信心，直接衝擊股市，最重要的因素是依賴進口的煤、石油、瓦斯大漲，再加上進口糧價上漲24.9%，另外今年對中國貿易從順差轉為逆差，亦為重要因素。

台灣的經濟貿易情勢卻大不相同，依據財政部海關統計，今年1至5月份，累計出口2044.8億美元，較去年同期增加20.1%，進口1至5月累計1814.1億美元，較去年同期增加26％，前5月累計順差達230.7億美元，經貿情勢相當穩定，並無惡化情勢發生，投資人不必擔心。

今年5月份台灣消費者物價指數為3.39%雖然較高，然而與美國高達8.6%，天差地遠，仍屬可控，而台灣6月外匯存底高達5432.8億美元，續居全球第5，並未下滑。經濟、貿易及國家財政情勢均穩定，投資人沒有必要失去信心，恐慌性賠錢賣股，造成不必要損失。

當今股市重挫之際，何嘗不是危機入市的好機會？投資人如果避免擴張信用，量力而為，同時不宜短線或當沖，以免被套牢導致損失，儘量降低風險，如果長期投資存股，應是可以考慮的方式，如果擔心股市可能持續下跌，運用零股策略，買綠不買紅，可以降低成本及資金壓力，應該可以考慮。

至於如何選擇投資標的，過去曾經是國泰金控投資長程淑芬，最近提供的建議應該值得參考，她認為慎選遭錯殺的中小型超跌價值股，可能比賭大盤趨勢要來得好一點。投資人可以考慮未來2年持續成長，有機會賺報酬的好標的，但需避開景氣循環股，比較安全。

她認為過去「大就是好」的觀念不一定對，需要有好的基本面及本益比來支撐，才更安全。台灣、韓國流動性佳，較易成為外資提款機，最近大型成份股跌得特別深，有些中小型績優股也遭錯殺，投資人可以看看那些公司，未來2年是成長型企業，且本益比、淨值比相對合理便宜，可以考慮慢慢向下接，應該是有不錯的機會。

當前俄烏戰爭激烈，國際通貨膨脹嚴重，金融環境動盪不安，景氣趨緩已成趨勢，但是仍有不少產業或好標的，在不景氣環境下，相對比大盤好，如果大環境穩定後，應該很有獲利機會。

台股重挫之際，遭錯殺的標的很多，殖利率超過10%、低本益比標的比比皆是，投資人可多關注有成長性，財務佳，長期穩定配股利標的。恐慌殺出沒有必要，或許可以考慮，「大家貪婪時，我恐懼；大家恐懼時，我貪婪」，慢慢擇優存股，可能也是好機會。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★
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