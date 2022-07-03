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倪匡逝世 陶傑：全球華人世界七十年來最清醒的人

倪匡與金庸、蔡瀾及黃霑同被譽為「香港四大才子」，不僅作品膾炙人口，也曾為金庸代筆武俠小說，曾獲得香港金像獎終生成就獎。

By 文化組, 台灣英文新聞
2022/07/03 20:49
香港知名作家倪匡（右）於今（3）日逝世，圖為與香港另一知名作家陶傑（左）的合照。（圖／翻攝自陶傑臉書）

香港知名作家倪匡（右）於今（3）日逝世，圖為與香港另一知名作家陶傑（左）的合照。（圖／翻攝自陶傑臉書）

（台灣英文新聞／文化組 綜合報導）「香港四大才子」又一殞落！知名科幻小說作家倪匡今（3）日逝世，享壽87歲。倪匡撰寫《衛斯理》系列等作品膾炙人口，本人更以敢言著稱，曾公開在節目上感嘆「香港若失自由，優點便會被毁滅」。

香港作家沈西城今日下午於臉書證實倪匡的故去。倪匡本名倪聰，字亦明，祖籍中國浙江寧波鎮海，1957年因逃避共產黨從內地移民美國，最後落腳香港。

倪匡是小說家、劇作家、評論家，其所撰科幻懸疑小說《藍血人》、《衛斯理與白素》、《鑽石花》以及90年代所主持的談話節目《今夜不設防》皆廣為人知，與金庸、蔡瀾及黃霑同被譽為「香港四大才子」，作家亦舒更是其胞妹。

其作品多次被改編拍成電影、電視劇，也曾為金庸代筆武俠小說，包括《天龍八部》，於第31屆香港金像獎獲頒終身成就獎。

倪匡向來直言不諱，2019年接受香港電台節目《鏗鏘說》專訪時曾表示從不相信「一國兩制」，直言「一國兩制是共產黨說的，共產黨的話什麼時候靠得住？數十年來沒實現過一句話。」

談及香港言論自由，他表示言論自由是一切自由之母，如果自由消失，香港的優點便會被「毁滅」。他對香港未來悲觀以對，認為「共產黨管治的地方怎麼會有希望？沒有希望，等於中國大陸任何一個城市一樣。因此，香港的作用愈來愈小」。

香港著名作家陶傑今日也在臉書貼出與倪匡的合影，他表示，倪匡是「全球華人世界七十年來大腦最清醒的人」。
倪匡
逝世
金庸
香港

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