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烏東最後據點恐淪陷 俄屬城市捲戰火平民3死

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/03 18:30
俄軍攻勢猛烈，烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）最後1個大型據點利西昌斯克（Lysychansk）岌岌可危。（圖／美聯社）

俄軍攻勢猛烈，烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）最後1個大型據點利西昌斯克（Lysychansk）岌岌可危。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）烏東戰況吃緊，烏克蘭總統澤倫斯基坦承，在東部盧甘斯克（Luhansk）最後1個大型據點利西昌斯克（Lysychansk）有淪陷的可能。與此同時，烏克蘭軍的反擊，也造成近兩國邊界的俄國城市貝爾哥羅德（Belgorod）3人死亡，數十房屋被毀。

烏東最後據點即將淪陷

俄國對利西昌斯克狂轟爛炸，盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）在Telegram表示，俄軍以莫名野蠻的手段襲擊這座城市，城市正處於火光之中。親俄的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）代表米洛什尼克（Rodion Miroshnik）向俄國電視台宣稱：「利西昌斯克已在控制之下，可惜尚未被解放。」

儘管俄媒播放盧甘斯克民兵於利西昌斯克街頭歡呼的影像，但烏克蘭國民衛隊發言人穆茲楚克（Ruslan Muzychuk）則堅稱利西昌斯克仍在烏克蘭人的手中。

然而該地情況不容樂觀，澤倫斯基幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今日表示，俄軍最終度過了北頓內茨克河（Siverskiy Donets River），從北邊接近利西昌斯克之中。

「這確實是一種威脅，我們將拭目以待，我不排除這裡的許多結果中的任何一個，這一兩天事情就會更明朗。」但阿列斯托維奇表示，奪下利西昌斯克對俄國戰略而言可能更加複雜，因為他們得聚焦在東部頓巴斯（Donbas）地區6大城市，軍力將更形分散。

烏克蘭方也持續呼籲西方的武器支援，稱武器越多，情況對烏方越有利。

俄屬邊境城市捲戰火

貝爾哥羅德（Belgorod）州位於俄烏邊界以北約40公里，人口40萬。州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）今日也在Telegram上表示，遭受砲火波及，造成11棟公寓以及39座房屋毀損，其中5座被炸毀。

俄國參議員兼聯邦議會憲法委員會負責人克里加斯（Andrei Klishas）在Telegram上指出，貝爾哥羅德抨擊，該地平民的死亡及民生基礎建設遭破壞是烏克蘭的直接侵略行為，需要包含軍事在內的最為嚴厲的回應。

莫斯科控訴基輔自俄國發動侵略後，對貝爾哥羅德以及其餘與烏國接壤的區域進行多次襲擊。烏國並未宣稱對此負責，但將這些事描述為對俄國行動的報復與報應。

此外，被俄國佔領的南部港口城市馬立波 （Mariupol）流亡市長費多羅夫（Ivan Fedorov）今日表示，烏軍對城中的軍事基地發起逾30次攻擊，該基地現已「停止行動」。
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