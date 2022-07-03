台灣芒果包裝在澳門又被驗出新冠病毒　農委會：不符科學

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）澳門政府宣稱1日一批從台灣進口的芒果外包裝樣本檢出COVID-19病毒核酸陽性，共50公斤將銷毀處理，另將暫緩品牌商入口申請一週，這已是3天內第2次。農委會和國內專家說，研究未發現COVID-19病毒透過水果傳染人，此檢驗及限制不符科學，且水果外包裝的核酸反應，通常是沒有傳染力的「病毒屍體」。

澳門日報報導，為保障澳門居民免受感染，市政署一直參照中國對冷鏈食品COVID-19核酸抽樣檢測的相關技術準則，嚴格執行「外包裝全消毒、內包裝全檢測」措施，自此波疫情以來，每週平均消毒的數量約10萬箱，加大對檢疫食品的抽檢樣本數量，一月至今已抽檢5萬5000個樣本。

行政院農業委員會今天發布新聞稿表示，依據目前科學研究，並未發現有COVID-19病毒透過水果傳染人，此檢驗及限制措施並不符合科學。

防檢局表示，迄今仍未接獲澳門官方正式通知，且自6月15日後即未有輸出業者申請芒果輸往澳門，倘有接獲澳門消息，將轉致衛生單位調查。

防檢局強調，以檢出COVID-19為理由影響國際貿易，從前年的11月起在WTO/SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國陸續提出關切，顯示該項措施不合理。

農委會再度呼籲澳門當局，應依照國際規範採行符合科學及風險管控適當措施，以維貿易順暢。

中央社報導，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，即使真的在水果外包裝上檢查到核酸反應，通常都是沒有傳染力的「病毒屍體」，驗到真的具有傳染力病毒，機率比中頭獎還小，更何況是因外包裝染疫，可能性是微乎其微。

黃高彬說明，之前挪威的鮭魚因為被驗出COVID-19病毒陽性，被中國禁止進口，在鮭魚冷藏、冷凍過程中，COVID-19病毒確實可能會繼續活下去，傳播風險比較高 ，但以台灣芒果的包裝過程，病毒早就死光了。

黃高彬認為，即使接觸到具有傳播性的COVID-19病毒，必須是經過呼吸道進入體內，在呼吸道、腸胃道才有COVID-19病毒受體，病毒與受體結合、複製，才會造成人體感染，「我們也不會把包裝吃下去。」

隨著各地防疫策略轉為與病毒共存，在環境、物品包裝發現有核酸反應的「病毒屍體」可能性變高，但黃高彬認為，一般民眾在拆封包裹外包裝，完全不需額外靜置消毒，如果民眾還是會擔心，可戴著一次性手套拆封，再連同包裹外包裝與手套一起丟棄。