7/3台灣本土+32567　死亡+88　增2例「孩童多系統炎症徵候群」個案　累計25例MIS-C

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增32,681例COVID-19確定病例，分別為32,567例本土個案及114例境外移入；另確診個案中新增88例死亡。



指揮中心表示，今日新增之32,567例本土病例，為15,003例男性、17,552例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,666例)、臺中市(4,448例)、高雄市(3,886例)、桃園市(3,212例)、臺南市(2,894例)、臺北市(2,722例)、彰化縣(2,004例)、屏東縣(1,264例)、雲林縣(867例)、新竹縣(859例)、苗栗縣(789例)、新竹市(764例)、宜蘭縣(763例)、南投縣(680例)、嘉義縣(674例)、花蓮縣(477例)、基隆市(463例)、嘉義市(411例)、臺東縣(347例)、澎湖縣(193例)、金門縣(156例)、連江縣(28例)。

今日新增63例重症中，含2例MIS-C。一例是5歲男童，無慢性病史，5月4日確診，6月2日持續發燒、咳嗽、嘔吐和食慾下降，8日到急診就醫發現頸部淋巴結腫，及兩側小腿皮疹，發炎指數高，心臟超音波顯示輕微冠狀動脈擴大，醫師懷疑為MIS-C個案，住進加護病房，使用免疫球蛋白及類固醇治療，12日轉出加護病房，6月16日康復出院。

另一名個案為7歲女童，無慢性病史，6月1日接種一劑BNT兒童疫苗，5日快篩陽性確診後居家照護，6月底出現腹痛、食慾不振的情形，28日開始發燒，隔日到急診就醫，因嘔吐、嘴唇乾、活動力下降、發炎指數升高，被懷疑為MIS-C後收治小兒一般病房，30日開始使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，7月1日退燒，目前病況改善、持續住院觀察。

指揮中心發言人莊人祥解釋，據研究顯示，兒童接種1劑疫苗可降低9成發生MIS-C風險，但這名個案接種日與確診日間隔不足2週，疫苗無法發揮保護力。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計80例，21案例是腦炎、15名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、25例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有20人死亡，6名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）、1例哮吼及6例到院前死亡。

國內12歲以下兒童重症累計80例，含25例MIS-C個案；重症中共有20人死亡。

指揮中心指出，今日新增88例本土病例死亡個案，為55例男性、33例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、85例具慢性病史、57例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月30日，死亡日期介於6月23日至6月30日。





指揮中心說明，今日新增114例境外移入個案中，為65例男性、49例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(5例)、土耳其(2例)、越南、法國、加拿大、香港、泰國及韓國(各1例)移入，另101例感染國家調查中。入境日介於今年6月30日至7月2日。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,870,528例確診，分別為14,913例境外移入、3,855,561例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6,956例COVID-19死亡病例，其中6,941例本土，個案居住縣市分布為新北市1,717例、臺北市902例、臺中市643例、高雄市593例、桃園市557例、臺南市443例、彰化縣355例、屏東縣285例、雲林縣179例、南投縣175例、基隆市173例、宜蘭縣152例、苗栗縣137例、嘉義縣126例、花蓮縣114例、新竹縣110例、嘉義市106例、臺東縣89例、新竹市67例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。