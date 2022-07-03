Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

表態不選新北市長 羅致政：時間流逝是最大對手

自羅致政表態願意參選，兩個月來毫無下文，面對不足5個月的競選備戰期，羅致政表示無參選意願，願盡力輔選。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2022/07/03 14:19
民進黨立委羅致政3日表態，不會角逐新北市長寶座。（圖／中央社）

民進黨立委羅致政3日表態，不會角逐新北市長寶座。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 政治組 台北報導）外傳有意接下新北市長選舉重擔的民進黨立委羅致政江，今（3）日臉書發文，表示時間流逝、選戰艱難，已無參選意願，願全力輔選。

距離年底九合一選舉僅不足5月，民進黨新北市長參選人仍未拍板定案，新北市立委羅致政曾表態願出面承擔重責大任，然而即便選對會成員、黨秘書長林錫耀5月3日曾當面徵詢羅致政，也曾表明羅是最佳人員，兩個月來的毫無下文，也讓羅致政心灰意冷，表示「願承擔艱難，無奈時間太殘酷！」

羅致政今日於臉書發文，宣布不會角逐新北市市長寶座。他寫道，自己從不懼怕選舉的對手，但時間的流逝，才是最大的敵人。面對外界公認最艱難的新北市長選戰，他認為能代表民進黨「應戰」此場「硬戰」是一種榮譽，「贏戰」更是參選人的責任。

他澄清，自己曾說「「我願意思考有沒有時間跟能力承擔」，是在黨內沒有從政同志願意扛起這個重擔時，願在黨最艱困的選區貢獻力量，「若因此被外界誤以為一廂情願、汲汲營營爭取參選新北市長，情何以堪？！」

羅致政指出，投票日距今僅剩不到五個月，時間恐怕更不站在挑戰者這一方。他強調「從五月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，如今時間一再蹉跎，距離選舉也僅剩四個多月，沒有足夠時間讓新北市民感受到我的認真和努力，我就沒有資格擔任稱職的候選人。所以，請黨中央無需將我列入市長候選人考量，個人已沒有參選意願！」

羅致政強調，儘管對新北市有深厚情感與滿滿願景，「時間的流逝，才是我最大的對手，這已阻斷我的真心意與真戰力！」

羅致政也不忘呼籲，民進黨儘速提名新北市長參選人，他會全力輔選，也專心輔選議員勝利。
九合一選舉
新北市長選舉
民進黨
羅致政

相關新聞

派系爭利意者參選無門 游盈隆：台灣亟需第二次民主運動
派系爭利意者參選無門 游盈隆：台灣亟需第二次民主運動
2022/06/27 15:02
〈時評〉陳時中選北市　是台灣民進黨資產抑或負債?
〈時評〉陳時中選北市　是台灣民進黨資產抑或負債?
2022/06/24 14:31
【更新】台灣民進黨新竹市長林智堅•任期未到即參選桃園市長　國民黨參選人張善政: 選民會自己判斷
【更新】台灣民進黨新竹市長林智堅•任期未到即參選桃園市長　國民黨參選人張善政: 選民會自己判斷
2022/06/20 14:25
聘公關公司推台美關係？ 外交部：跨黨政府長年一貫作法
聘公關公司推台美關係？ 外交部：跨黨政府長年一貫作法
2022/06/16 10:13
台灣民進黨權力核心7月改組　執評委改選6/13開始領表
台灣民進黨權力核心7月改組　執評委改選6/13開始領表
2022/06/12 16:42

更新時間 : 2022-07-03 16:42 GMT+08:00

最受歡迎

【金曲33】恭喜！中國搖滾之父崔健勇奪華語歌王　蔡健雅奪后冠成大贏家
【金曲33】恭喜！中國搖滾之父崔健勇奪華語歌王　蔡健雅奪后冠成大贏家
7/1起擴大第4劑接種對象　何美鄉點名「2類人」冬季前快打好打滿
7/1起擴大第4劑接種對象　何美鄉點名「2類人」冬季前快打好打滿
【71台灣第三勢力起義】知名律師童文薰 宣布獨立參選台北巿長、公開政見
【71台灣第三勢力起義】知名律師童文薰 宣布獨立參選台北巿長、公開政見
快訊！颱風芙蓉於6/30早上生成　明天起水氣增
快訊！颱風芙蓉於6/30早上生成　明天起水氣增
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
素食、港點粉絲照過來！台北雙層餐廳巴士Ｘ寒舍艾美 推出最新粵式料理套餐
素食、港點粉絲照過來！台北雙層餐廳巴士Ｘ寒舍艾美 推出最新粵式料理套餐
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料