表態不選新北市長 羅致政：時間流逝是最大對手

（台灣英文新聞／ 政治組 台北報導）外傳有意接下新北市長選舉重擔的民進黨立委羅致政江，今（3）日臉書發文，表示時間流逝、選戰艱難，已無參選意願，願全力輔選。

距離年底九合一選舉僅不足5月，民進黨新北市長參選人仍未拍板定案，新北市立委羅致政曾表態願出面承擔重責大任，然而即便選對會成員、黨秘書長林錫耀5月3日曾當面徵詢羅致政，也曾表明羅是最佳人員，兩個月來的毫無下文，也讓羅致政心灰意冷，表示「願承擔艱難，無奈時間太殘酷！」

羅致政今日於臉書發文，宣布不會角逐新北市市長寶座。他寫道，自己從不懼怕選舉的對手，但時間的流逝，才是最大的敵人。面對外界公認最艱難的新北市長選戰，他認為能代表民進黨「應戰」此場「硬戰」是一種榮譽，「贏戰」更是參選人的責任。

他澄清，自己曾說「「我願意思考有沒有時間跟能力承擔」，是在黨內沒有從政同志願意扛起這個重擔時，願在黨最艱困的選區貢獻力量，「若因此被外界誤以為一廂情願、汲汲營營爭取參選新北市長，情何以堪？！」

羅致政指出，投票日距今僅剩不到五個月，時間恐怕更不站在挑戰者這一方。他強調「從五月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，如今時間一再蹉跎，距離選舉也僅剩四個多月，沒有足夠時間讓新北市民感受到我的認真和努力，我就沒有資格擔任稱職的候選人。所以，請黨中央無需將我列入市長候選人考量，個人已沒有參選意願！」

羅致政強調，儘管對新北市有深厚情感與滿滿願景，「時間的流逝，才是我最大的對手，這已阻斷我的真心意與真戰力！」

羅致政也不忘呼籲，民進黨儘速提名新北市長參選人，他會全力輔選，也專心輔選議員勝利。