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配合最高法院　美國紐約州新法：擁有「良好道德」者仍可帶槍進出公共場所

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/03 12:27
紐約槍枝管制新法出爐　擁有「良好道德」者仍可帶槍進出公共場所。（圖／美聯社）

紐約槍枝管制新法出爐　擁有「良好道德」者仍可帶槍進出公共場所。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）美國接二連三發生大規模平民槍械殺傷案件，加上遲遲無法通過的槍枝管制法案，讓有些比較在意這個問題的州開始做出了行動，身為民主黨大本營的紐約州自然不落人後，率先通過了相關的緊急法案。

事實上，紐約這次之所以會通過新法，是因為最高法院於6月認定紐約州「限制民眾在公共場所攜帶槍械」的法規違反美國憲法增修條文第二條，且高等法院上周認定紐約之前要求須有「良好動機」才能攜帶槍械的規定「過於具有強制性」，因此紐約的立法者在上周五（1日）重返議會進行刪改。

歷經兩日的特別會，最後紐約州以43票同意20票反對、91票同意51票反對先後在州參、眾議院通過了「隱秘持槍改進法案」(Concealed-Carry Improvement Bill)，規定未來申請槍械執照這，除須先展示「良好道德標準」、通過槍枝使用課程，也應提供社群媒體數據以方便當局強化背景審查力度。

另外，該法還首次規定了不得攜帶槍械的「敏感場所」，這些地方包括學校、投票所、政府機關以及時代廣場等群眾聚集的公共場所，而在商店、公司等工作地點，除非負責人擺出告示並公開宣示「歡迎槍枝」，一般人也不得帶槍入內。

考量到前述大法官裁定已明確指出，最高法院認為「個人在行使任何一項憲法權利時，都不必向政府官員說明特殊需求」，新的規範在9月1日正式上路後，勢必又將掀起新一波的法律論戰。

更新時間 : 2022-07-03 13:31 GMT+08:00

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