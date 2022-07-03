現省1376元　即期「流行性腦脊髓膜炎疫苗」限量免費打　準備出國的快來

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）受COVID-19國際疫情影響，近兩年國人出國率大幅降低，導致四價流行性腦脊髓膜炎疫苗使用量低，疾管署釋出效期至7月31日的疫苗，即起只要前往國內32家旅遊醫學合約醫院(下稱旅遊醫學門診)接種，免收疫苗藥品費(新臺幣1,376元/劑)。

疾管署說明，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，好發於冬春兩季(每年11月至隔年3月)，可以透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或是吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫而感染，潛伏期2到10天。

症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀(如精神錯亂)、昏迷、抽搐等，需要及時給予抗生素治療。



疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎為全球性的疾病，最主要的流行地區位於撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，人口聚集場所或活動也較容易造成疾病傳播，沙烏地阿拉伯政府即要求赴該國朝覲必須接種，並出示黃皮書。接種疫苗後約7至10天可產生保護力，保護力可維持5年。如持續暴露於高風險環境，可考慮每5年追加接種一劑疫苗。

疾管署說明，自7月1日起至7月31日止，如有接種該項疫苗需求者，請攜帶健保卡、護照(或影本)前往旅遊醫學門診掛號，由醫師評估後接種，並得視需求開立「國際預防接種證明書」(黃皮書)。旅遊醫學門診合約醫院據點，可透過疾管署全球資訊網旅遊醫學門診專區查詢。

黃皮書費用依「港埠檢疫費用徵收辦法」，補證(未持有黃皮書者)為新臺幣200元；加簽(已持有黃皮書者)為新臺幣150元；至於醫院掛號費、診察費等，依各醫院規定收費。

疾管署提醒，將屆效的流腦疫苗數量有限，若提早接種完畢的話，將啟用新批號疫苗並恢復收費(新臺幣1,376元/劑)。