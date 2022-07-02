中台灣屁孩酒醉打老翁反被打趴　網給五顆星讚「敬老楷模」拳拳到肉

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台中市養生會館外近日發生25歲酒醉男子對80歲洪姓老翁動粗，反被老翁友人打趴事件，該群友人疑為事發地點「花蝴蝶SPA養生館」圍事，網一面倒給該養生館高度評價。

綜合媒體報導，位處台中市西屯區的「花蝴蝶SPA養生館」外發生社會事件，翁姓老翁搭電梯關門時意外夾到欲進電梯內的胡男，該男當場暴怒直衝進電梯內打人，據監視器畫面顯示，男子打完後更在大樓外等老翁出電梯繼續施暴，態度十分囂張，但沒想到結局翻轉，有壯漢從大樓內出來將25歲胡男打趴到地上。

警方表示，事發於上月25日，地點位於台中西屯區寧夏路台中花蝴蝶SPA養生館，轄區何安派出所獲報派員到場，將25歲胡姓男子、劉姓少年、林姓少女，及80歲洪姓老翁，動手打人的47歲盧姓、42歲陳姓男子帶回派出所。雙方都沒有提出傷害告訴，但警方仍將胡男、盧男、陳男三3人依照違反《社秩序維護法》究辦。

該新聞一出引起不少網友表示「療癒！」，有網友認為，被稱為「老翁的朋友」反擊胡男的壯漢，可能是該養生館的圍事，笑稱養生館為「敬老楷模」給予高度評價，至今日晚間6點在Google上已獲2,621則評價，總平均為5顆星超高好評，「就是要拳拳到肉的按摩，才叫按摩啊，看看都舒服到躺在地上了」。