俄羅斯軍艦航經台灣花蓮外海？日本政府部門：1日晚間發現3艘

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）日本國防單位防衛省今（2日）指出，昨晚間發現有3艘俄羅斯軍艦行經台灣花蓮外海，之後一路向北航行。

根據日本防衛省統合幕監部，日本時間7月1日晚間11點，海上自衛隊在沖繩縣與那國島南方70公里處海面，發現俄國海軍無畏級驅逐艦——「薩波什尼科夫元帥號」（英語：Udaloy-class destroyer、俄語：Больши́е противолодо́чные корабли́ прое́кта 1155 «Фрега́т»）、轟鳴級護衛艦「轟鳴號」（俄語：Гремящий、英語：Gremyashchiy-class corvette），和杜布納級補給艦共3艘軍艦。

自由時報指出，防衛省統合幕僚監部表示，這3艘俄國軍艦隨後朝東北向航行通過與那國島和西表島之間的海域，；而「薩波什尼科夫元帥號」、「轟鳴號」早於6月15日就在北海道襟裳岬東南方280公里的海域被發現，之後在16日晚間7點在伊豆群島的須美壽島和鳥島之間的海域朝西南向航行。

根據維基百科，無畏級驅逐艦為蘇聯在解體前建造的最後一級反潛驅逐艦，設計的目的是在於反潛，主要的飛彈、魚雷、炸彈都是針對攻擊潛艇而設計或改進。轟鳴級護衛艦則是俄羅斯海軍的護衛艦，可依作戰需求配置反艦、反潛、攻陸飛彈的數量配置。