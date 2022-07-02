【金曲33】星光紅毯、頒獎典禮直播中！台灣歌王歌后寶座落誰家？

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金曲33入頒獎典禮於今(2)晚高雄巨蛋登場。

第33屆金曲獎頒獎典禮將在7點開始，超激烈的歌王寶座由盧廣仲、許鈞、黃宣、裘德、馬念先及崔健角逐；歌后后冠又會落到魏如萱、Karencici、詹雯婷、蔡健雅、以莉‧高露還是袁婭維頭上？

黃宣及陳明珠為今年紅毯主持人，表現十分出色；表演內容包含韋禮安與9m88將演唱本屆金曲歌王歌后入圍歌曲，徐佳瑩與艾怡良合體登台演出，魏如萱和客語歌后米莎、Matzka和大淵將跨界合作表演，令人期待。

本屆金曲獎由台視及LINE TODAY轉播，包含星光大道及頒獎典禮、星光大道及頒獎典禮（手語服務）、星光大道媒體訪問區、頒獎典禮得獎感言區等，更多資訊請前往官網查詢。

第33屆金曲獎入圍名單

《 年度歌曲獎 》

滅人山《滅人山》／貳樓音樂工作室﹙演唱者：黃連煜、桑布伊﹚

Bluebirds《DEPART》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅﹚

奶奶《HAVE A NICE DAY》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

玻璃心《鬼才做音樂》／亞洲通文創有限公司﹙演唱者：黃明志、陳芳語﹚

如果可以《如果可以》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：韋禮安﹚

愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／艾格普蘭特艾格有限公司﹙演唱者：茄子蛋﹚

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／新樂園音樂有限公司﹙演唱者：ØZI feat. 蛋堡﹚

雛形《雛形》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：徐佳瑩﹚

《 最佳華語專輯獎 》

Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：詹雯婷﹚

愛情一陣風／顏社企業有限公司﹙演唱者：李權哲﹚

DEPART／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅﹚

HAVE A NICE DAY／何樂音樂有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

夜間模式／十一音像有限公司﹙十一音樂﹚﹙演唱者：無實物藝術團﹚

飛狗／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：崔健﹚

《 最佳台語專輯獎 》

新寶島康樂隊 第12張剪剪花／新樂園製作有限公司﹙演唱者：新寶島康樂隊﹚

不是路／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：百合花﹚

GOLDEN 太子 BRO／街聲股份有限公司﹙演唱者：Flesh Juicer 血肉果汁機﹚

看無／這虎音樂工作室﹙演唱者：王俊傑﹚

空／九丸音樂有限公司﹙演唱者：江惠儀﹚

下半場／好痛音樂事業有限公司﹙演唱者：張涵雅﹚

《 最佳原住民語專輯獎 》

溯／漢創文化股份有限公司﹙演唱者：野東西﹚

Ira…a micekor 靜靜地等待著／好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者：Osay Hongay﹚

pongso no Tao／角頭文化事業股份有限公司﹙演唱者：陳建年﹚

《N1》那屋瓦一號作品／那屋瓦文化有限公司﹙演唱者：夏子、阿拉斯、曾妮、丁繼、薛薛、真愛、Kivi﹚

我們的島／小島大歌影音工作室﹙演唱者：戴曉君、布妲菈．碧海、Emlyn、Vaiteani、Selina Leem、Sammy、Yoyo Tuki﹚

iya manu maitucu 我以為我不知道／新式有限公司﹙演唱者：Kerekelj 沈昉禎﹚

《 最佳MV獎 》

馬克吐溫《多色寶山大王》／火玄火包股份有限公司﹙導演：林毛﹚

以上皆非《以上皆非》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙導演：比爾賈﹚

甘吧爹ㄋㄟ《甘吧爹ㄋㄟ》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙導演：蔡宜豫﹚

自我的介紹《勵志論》／添翼創越工作室﹙導演：殷振豪﹚

我是一隻瘋狗, 爽喔! Ft. BAT《GOLDEN 太子 BRO》／街聲股份有限公司﹙導演：林士鈞﹚

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／新樂園音樂有限公司﹙導演：ØZI、李品賢﹚

《 最佳作曲人獎 》

宋念宇／等妳想起我《無視》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：小宇-宋念宇﹚

蔡健雅／Bluebirds《DEPART》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅﹚

盧廣仲／雨時多雲偶陣晴《勵志論》／添翼創越工作室﹙演唱者：盧廣仲﹚

鮮于貞娥／賣花的人《HAVE A NICE DAY》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：魏如萱、鮮于貞娥﹚

艾怡良／貪《偏偏我卻都記得》／百代唱片股份有限公司﹙演唱者：艾怡良﹚

HUSH／衣櫃歌手《衣櫃歌手》／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：HUSH﹚

《 最佳作詞人獎 》

羅思容／測量《今本日係馬》／好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者：羅思容﹚

周耀輝／Into The Wild《DEPART》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅、阿雲嘎﹚

陳昇／去二連浩特的夜車《麗春》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：陳昇﹚

武雄／攪擾《舞台》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蕭煌奇﹚

葛大為／查有此人《查有此人》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

熊信寬／88BARS《88BARS》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：熊仔﹚

《 最佳華語男歌手獎 》

盧廣仲／勵志論／添翼創越工作室

許鈞／美夢公司／環球國際唱片股份有限公司

YELLOW黃宣／BEANSTALK／否極泰來音樂股份有限公司

馬念先／馬念先個人創作專輯《Mama Jeans and Daddy Shoes》／馬念先工作室

裘德／最後的水族館／眾水之音文化傳播有限公司

崔健／飛狗／環球國際唱片股份有限公司

《 最佳華語女歌手獎 》

Karencici／99% Angel／華研國際音樂股份有限公司

詹雯婷／Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／亞神音樂娛樂股份有限公司

蔡健雅／DEPART／環球國際唱片股份有限公司

以莉高露／尋找你／海岸音樂製作所

魏如萱／HAVE A NICE DAY／何樂音樂有限公司

袁婭維TIA RAY／月亮失眠了ONCE UPON A MOON／華納國際音樂股份有限公司

《 最佳台語男歌手獎 》

王俊傑／看無／這虎音樂工作室

蕭煌奇／舞台／環球國際唱片股份有限公司

蘇明淵／敢敢／風潮音樂國際股份有限公司

大支／台灣隊長／人人有功練音樂工作室

張伍／黃昏／任意門娛樂股份有限公司

《 最佳台語女歌手獎 》

朱海君／正確的答案／豪聲唱片有限公司

賴慧如／愛毋是一種罪／時代創藝企業有限公司

黃妃／無閂／華特國際音樂股份有限公司

江惠儀／空／九丸音樂有限公司

張涵雅／下半場／好痛音樂事業有限公司

《 最佳樂團獎 》

I Mean Us（梁丹郡、楊詠淳、陳思翰、呂佩蓬、章羣）／Into Innerverse／愛民如子有限公司

野東西（阿良、傑克（邱鉦耀）、XO（鐘晨霖）、阿海（林廷澤）、賽克（蔣沅融））／溯／漢創文化股份有限公司

美秀集團（狗柏、修齊、冠佑、婷文、鍾錡）／多色寶山大王／火玄火包股份有限公司

無妄合作社（林玉湛、郭力瑋、謝碩元）／No Mercy／空氣腦唱片有限公司

Flesh Juicer 血肉果汁機（童仲宇（GIGO）、許主携（Matt）、劉宗霖（ZERO）、陳彥文（彥文）、陳佑祥（sionC））／GOLDEN 太子 BRO／街聲股份有限公司

TRASH（頤原、博文、魁剛、阿夜）／Holy Trip!／華納國際音樂股份有限公司

13月終了（康雅婷、周莉婷、劉曜瑄、吳品翰、林子翔）／和你蠻像的一隻／只有我在有限公司

《 最佳演唱組合獎 》

三牲獻藝（柯智豪、鄭各均、黃凱宇 fish.the）／八仙／創銘實業股份有限公司

新寶島康樂隊（陳昇、陳世隆、黃連煜）／新寶島康樂隊 第12張剪剪花／新樂園製作有限公司

動力火車（顏志琳、尤秋興）／都是因為愛／華研國際音樂股份有限公司

VH（Vast & Hazy）（顏靜萱、林易祺） ／文明／添翼創越工作室

影子計劃 Shadow Project（張奕翔、黃鈺强、許宏池）／TAKE A BREATH／滾石國際音樂股份有限公司

恐龍的皮（三角龍、暴龍）／Millions of Years Apart／何樂音樂有限公司

《 最佳新人獎 》

裝咖人／夜官巡場／庄尾文化聲音工作室

雷擎／Dive & Give／浮氣音樂有限公司

當代電影大師／告訴我他們都在本來的什麼地方／三角街藝術事業有限公司

許光漢／許光漢／何樂音樂有限公司

呂彥良／新鮮的靈魂／宏揚國際有限公司

Haezee／LOVE MAZE／新禧未來音樂股份有限公司

珂拉琪／MEmento·MORI／街聲股份有限公司