台灣布袋戲電影《素還真》唯一華語片入圍瑞士奇幻影展　在台美籍導演《桶妝仙女》入選酷兒單元

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 台灣影視作品《素還真》、《咒》、《鍵盤俠》、《SCUM 渣》與《桶妝仙女》入圍於1日正式開展的「瑞士紐沙特奇幻影展」（NIFFF）。

《素還真》除了入圍亞洲競賽單元（ASIAN COMPETITION），成為唯一華語片，更受大會邀請於7月4日舉辦大師講座（Masterclass），劇組團隊特地將「素還真」、「禹歡」、「玉傾歡」與「秦假仙」等知名角色戲偶帶至現場，並透過文化內容策進院（文策院）協助於講座活動後舉辦交流活動，讓現場觀眾及專業人士感受台灣戲偶文化與科技影像結合的獨特魅力。

《素還真》團隊表示，未來將深耕台灣布袋戲文化的教育扎根，目標是推廣至國際舞台，讓全世界了解台灣深富底蘊的人文藝術。

另外，入選非競賽單元的台灣作品，包含今年上半年國片票房冠軍的柯孟融執導作品《咒》，入選「ULTRA MOVIES」單元；劉立導演《鍵盤俠》，以及台南應用科技大學的學生吳家昕、陳毓驊與鄭亞庭共同製作的動畫作品《SCUM 渣》，雙雙入選「亞州短片」單元；美國籍酷兒編導 Erich RETTSTADT 執導的酷兒電影《桶妝仙女》入選「QUEER SHORTS」單元，該片已於2021年高雄電影節首映。

瑞士紐沙特奇幻影展（簡稱 NIFFF）是全球最重要的類型電影節之一，著重於三大類別，包含奇幻電影（Fantastic cinema）、亞洲電影（Asian cinema）以及數位創作（Digital images），在國際間具有指標性的地位，將有多部作品將於展期間進行全球首映。