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睽違兩年！宜蘭童玩節2日開跑 戲水區猶如水樂園成避暑首選

根據縣府衛生局，由於病毒需在一定濃度以上才具傳染力，且在池水中會被大量稀釋，讓傳染力降低。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/07/02 16:21
2022宜蘭國際童玩藝術節2日在冬山河親水公園登場。（圖/中央社）

2022宜蘭國際童玩藝術節2日在冬山河親水公園登場。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因疫情延宕兩年的宜蘭童玩節終於再度舉辦！今年時間為7月2日起至8月14日，在宜蘭縣冬山河親水公園盛大展開，園區包含戲水區、特技秀、煙火秀、互動裝置、親子劇場、城市賽車等超多元活動，適合全家大小週末衝一波大玩特玩。

宜蘭童玩節今（2）登場，其中戲水區人潮滿滿，酷夏消暑不分年紀，大人小孩皆玩得不亦樂乎，不過許多人也擔心疫情下病毒是否可能透過池水接觸傳播，根據縣府衛生局，由於病毒需在一定濃度以上才具傳染力，且在池水中會被大量稀釋，讓傳染力降低，再加上童玩節的戲水池也會像泳池一樣添加適量次氯酸鈉，可有效殺死病毒。

防疫措施方面，除在戲水區玩樂或在外用餐以外，入園其他時間都要戴上口罩。此外，園區戲水設施的入口處也會安裝防疫門，讓遊客脫下口罩進入水域前，可再進一步清消。

根據宜蘭縣政府文化局長呂信芳，今年童玩節的主題為「酷樂宜夏」，有許多酷炫的互動科技，戲水區的設計也與以往不同，像是新推出全長30公尺「UFO飆速滑道」遊客可體驗清涼飆速快感。

另外，今年園區也有結合挑戰性、刺激性的極限體能運動「時空傳送站」，讓遊客從14公尺的高處滑降而下，跨越園區戲水設施上方，全長218公尺。

呂信芳更表示，園區首次推出「親子探索劇場」，引進10多隻不同種類國外原裝擬真科技恐龍，打造恐龍親子劇，劇中恐龍及演員也將在園區嘉年華遊行時與遊客近距離互動。

睽違兩年！宜蘭童玩節2日開跑 戲水區猶如水樂園成避暑首選

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更新時間 : 2022-07-02 16:26 GMT+08:00

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