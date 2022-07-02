Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣7/2新增34,827例新冠肺炎確診、96例死亡

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/02 14:11
指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

(台灣英文新聞/生活組)中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增34,827例COVID-19確定病例，分別為34,748例本土個案及79例境外移入；另確診個案中新增96例死亡。

指揮中心表示，今日新增之34,748例本土病例，為16,319例男性，18,421例女性，8例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為臺中市(4,952例)，新北市(4,738例)，高雄市(4,397例)，桃園市(3,467例)，臺南市(3,001例)，臺北市(2,652例)，彰化縣(2,234例)，屏東縣(1,377例)，雲林縣(1,036例)，苗栗縣(889例)，新竹縣(868例)，嘉義縣(754例)，新竹市(735例)，南投縣(726例)，宜蘭縣(672例)，花蓮縣(602例)，嘉義市(459例)，臺東縣(445例)，基隆市(379例)，澎湖縣(183例)，金門縣(158例)，連江縣(24例)。

指揮中心指出，今日新增96例本土病例死亡個案，為61例男性、35例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、90例具慢性病史、61例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月2日至6月29日，死亡日期介於6月15日至6月29日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增79例境外移入個案中，為48例男性，31例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自英國(4例)，美國(2例)，波蘭、西班牙、越南、泰國、印尼、韓國、法國、比利時、菲律賓、義大利、荷蘭、馬來西亞及德國(各1例)移入，另60例感染國家調查中。入境日介於今年6月12日至7月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,524,061例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,681,626例排除)，其中3,837,856例確診，分別為14,799例境外移入、3,823,003例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,868例COVID-19死亡病例，其中6,853例本土，個案居住縣市分布為新北市1,708例、臺北市896例、臺中市632例、高雄市583例、桃園市556例、臺南市435例、彰化縣341例、屏東縣279例、雲林縣177例、南投縣173例、基隆市172例、宜蘭縣148例、苗栗縣133例、嘉義縣122例、花蓮縣113例、新竹縣108例、嘉義市106例、臺東縣89例、新竹市64例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
確診

相關新聞

今最年輕死亡個案為18歲女性 未打疫苗、有慢性疾病併呼吸衰竭亡
今最年輕死亡個案為18歲女性 未打疫苗、有慢性疾病併呼吸衰竭亡
2022/07/01 16:21
【更新】台灣7/1新增35699本土101境外移入個案　指揮中心公布「重複感染」定義及處置原則
【更新】台灣7/1新增35699本土101境外移入個案　指揮中心公布「重複感染」定義及處置原則
2022/07/01 16:19
台灣總統府新增4確診案例•包括國安會秘書長顧立雄　妻子經濟部長王美花快篩陰性
台灣總統府新增4確診案例•包括國安會秘書長顧立雄　妻子經濟部長王美花快篩陰性
2022/06/29 23:19
【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數3萬到4萬之間
【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數3萬到4萬之間
2022/06/25 15:54
台灣衛福部又一官員確診: 石崇良發燒38度　農委會主委陳吉仲解隔快篩仍陽性
台灣衛福部又一官員確診: 石崇良發燒38度　農委會主委陳吉仲解隔快篩仍陽性
2022/06/17 10:37

更新時間 : 2022-07-02 14:59 GMT+08:00

最受歡迎

快訊！颱風芙蓉於6/30早上生成　明天起水氣增
快訊！颱風芙蓉於6/30早上生成　明天起水氣增
素食、港點粉絲照過來！台北雙層餐廳巴士Ｘ寒舍艾美 推出最新粵式料理套餐
素食、港點粉絲照過來！台北雙層餐廳巴士Ｘ寒舍艾美 推出最新粵式料理套餐
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【71台灣第三勢力起義】知名律師童文薰 宣布獨立參選台北巿長、公開政見
【71台灣第三勢力起義】知名律師童文薰 宣布獨立參選台北巿長、公開政見
台灣首座月經博物館耗時三年打造　非營利組織小紅帽推性平打破框架
台灣首座月經博物館耗時三年打造　非營利組織小紅帽推性平打破框架
7/1起擴大第4劑接種對象　何美鄉點名「2類人」冬季前快打好打滿
7/1起擴大第4劑接種對象　何美鄉點名「2類人」冬季前快打好打滿
6/30台灣本土+38846　死亡+118　MIS-C增8例　7個月大男嬰成最年幼個案
6/30台灣本土+38846　死亡+118　MIS-C增8例　7個月大男嬰成最年幼個案
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
【3大因素干擾】台灣股市6/30重摔•終場失守1萬4900點關卡　國安基金將緊盯盤勢發展
【3大因素干擾】台灣股市6/30重摔•終場失守1萬4900點關卡　國安基金將緊盯盤勢發展