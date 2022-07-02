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笑中帶淚！台灣超瘋喜劇《媽，別鬧了！》比莉、賈靜雯同台飆戲　Netflix獨家上映日期曝光

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/02 13:49
《媽，別鬧了！》將於7月15日在Netflix全球獨家播映。(圖/官方臉書)

《媽，別鬧了！》將於7月15日在Netflix全球獨家播映。(圖/官方臉書)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣浪漫喜劇《媽，別鬧了！》(Mom Don't Do That)由賈靜雯、柯佳嬿、比莉主演，耗資超過一億元拍攝，將於7月15日Netflix獨家上映。

《媽，別鬧了！》以辛辣搞笑的喜劇風格，呈現不同世代女人遭逢生活重大變故後，一同療傷與成長，並從中找尋自我存在價值的故事，改編自作者陳名珉的真實故事小說《我媽的異國婚姻》，並由《你的孩子不是你的孩子》金鐘導演陳慧翎與《我們與惡的距離》金鐘剪輯李俊宏共同執導。

該劇集結天后比莉、影后賈靜雯、視后柯佳嬿飾演在追愛路上各有煩惱的母女三人，搭配林柏宏、吳慷仁、曾莞婷、寇世勳等黃金卡司，打造笑淚交織的都會愛情喜劇，透過喜劇探討嚴肅議題，希望大家輕鬆看待人生難題，第1及2集已於1日於台北電影節世界首映，全場600座位全數完售。

原著《我媽的異國婚姻》劇情圍繞在父親驟然離世後，媽媽失去安全感跟生活重心，十幾年來，她歷經過相親失敗、差點介入別人家庭當小三、還遇上網路國際詐騙集團，最後靠著自學英文交友再婚到澳洲，陳名珉表示，「在無數爭吵和暴跳如雷中，我終於慢慢學會退讓、試著理解媽媽的寂寞與渴望，最後放她自由。」

笑中帶淚！台灣超瘋喜劇《媽，別鬧了！》比莉、賈靜雯同台飆戲　Netflix獨家上映日期曝光
李俊宏、陳慧翎、賈靜雯、林柏宏、曾莞婷出席世界首映，比莉因確診隔離無法出席。(圖/北影)

比莉在劇中飾演勇敢追愛的媽媽，首次升格當製作人的賈靜雯則飾演大女兒，同時也是年近40仍是單身的國文老師，在劇中阻擋媽媽談戀愛及再婚，形成強烈的衝突，而「渣男吸引機」的小女兒一角則由柯佳嬿拿下，除了演員陣容十分有看頭，劇中也不乏令觀眾心有戚戚焉的經典名句，例如，「女人的婚姻就是事業，離婚就當作資遣，老公掛了就當公司倒閉， 沒有人可以阻止我中年就業！」

導演陳慧翎說，「因為自己到了某個年紀，大家都會說，誰想要看40歲以上的人談戀愛？我就是要拍一個60歲以上的人談戀愛的故事。近年疫情、股票讓大家很悶，希望在看戲的時候輕鬆笑一下。」

《媽，別鬧了！》於北影世界首映後，將於7月15日在Netflix全球獨家播映。2022台北電影節現正於台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行中，影展票券可在OPENTIX兩廳院文化生活或現場服務台購買。

北影頒獎典禮將於7月9日舉辦，由東風衛視現場直播，並於台北電影節、東風衛視、MINT TV之YouTube及LINE TODAY線上直播。詳情請注意台北電影節官網

笑中帶淚！台灣超瘋喜劇《媽，別鬧了！》比莉、賈靜雯同台飆戲　Netflix獨家上映日期曝光
(圖/官方臉書)
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