加密貨幣圈恐有破產連鎖效應？知名經紀商平台暫停交易、存款等主要服務

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）加密幣對沖基金三箭資本（3AC）6月底才傳有債務違約問題，加密貨幣經紀商Voyager Digital今（2日）也宣布將暫停所有客戶交易、存款、取款和代幣獎勵。

根據Voyager官網聲明，Voyager做出了一項艱難但必要的決定，就是自7月1日將暫停交易、存款、取款和代幣獎勵，CEO埃利希 （Stephen Ehrlich）表示，鑒於當前的市場狀況，這是正確的決定。

埃利希也說「這一決定讓我們有更多時間繼續與各利益相關方探索戰略替代方案，同時保留我們共同構建的Voyager平台價值。我們將在適當的時候提供更多資訊。」

這份聲明一出立刻使關注幣圈人士譁然，因上個月加密幣對沖基金三箭資本（3AC）已經根據美國破產法第15章向紐約法院申請破產保護，恐引幣圈次貸風暴，許多加密幣平台可能就此消失，6月27日Voyager也向其提出違約，因此面對Voyager暫停交易服務的聲明，許多人質疑是否和3AC有所關聯。

面對3AC是否未還清貸款等疑問，Voyager官網直接表明有關3AC狀態的問題應直接向他們諮詢，至於貸款方面，Voyager正在通過英屬維爾京群島法院下令的清算程序積極尋求從3AC中尋求所有其他可用的補救措施。