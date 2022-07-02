美國核心空軍基地周遭空地被中國企業買下 外界憂恐被開後門

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國核心空軍基地北達科他州大福克斯（Grand Forks）周邊農地傳被中國企業買下，讓外界擔憂重要軍事機密是否會遭「開後門」，也造成國安疑慮和當地民眾的反彈。

根據外媒報導，位在北達科他州大福克斯且握有美國重要軍事情報的空軍基地北方大片農地，近期被來自中國山東的阜豐集團買下，大福克斯的這片土地大多是泥土和高草叢，可說是一片荒蕪，不過有高速公路與城市近郊相接，也有和輕工業設施接壤，並且有幾家工廠在當地營運中，像是農作物生產、卡車及拖車服務和販賣景觀用品的公司。

媒體CNBC指出，今年春天整片農地的3個地主以數百萬美元賣出農地給中國企業，讓美國官方提高警覺提高警覺，因為該農地距離大福克斯空軍基地僅20分鐘的車程。該基地具有美國最敏感的軍用無人機技術，同時也是新太空網路中心的所在地，可謂核心基地之一，若沒有警覺心恐遭「開後門」。

媒體報導，北達科他州參議員稱，該軍事中心處理美國在全球範圍的所有軍事通訊，一些安全專家也表示，這家玉米加工廠可能成為中共入侵美軍基地的後門。

面對外界質疑，出售農地的地主布里奇福德（Gary Bridgeford）說，他已感受到鄰居的憤怒及抗議，他的前院還被貼滿反對標語，不過對他來說，這些國安問題被誇大了，因為距離上兩者大概12英里遠，也不像是在隔壁。他還說，現在已經很難的中國劃清界線。

至於當地市長波琴斯基（Brandon Bochenski）則表示他只想做生意，並稱擬議中7億美元的工廠，將創造200多個直接就業機會，不過他也承認存在一些國安問題，但這超出已超出能力範疇。

媒體引述阜豐集團美國分公司營運長Eric Chutorash，駁斥工廠可能有監視空軍基地的潛在說法，也強調他們不會從事任何間諜活動，並為其團隊做出擔保。