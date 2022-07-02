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〈時評〉帶職參選何時休？

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2022/07/02 12:05
新竹市副市長沈慧虹（中）將於3日辭職，代表民進黨投入新竹市長選舉，市政府1日為沈慧虹舉辦歡送會，市長林智堅（右）贈送一雙運動鞋給沈慧虹，希...

新竹市副市長沈慧虹（中）將於3日辭職，代表民進黨投入新竹市長選舉，市政府1日為沈慧虹舉辦歡送會，市長林智堅（右）贈送一雙運動鞋給沈慧虹，希...

在台灣，總統與立委選舉跟縣市長、縣市議員選舉，有兩年左右的時差。補選的特殊情況且不說它了，光是正規的選戰中，讓人看得眼花撩亂的縣市長帶職（請假）參選總統、立委帶職（請假）參選縣市長、縣市議員帶職參選立委，就一直是各界既詬病又無法迴避的問題！

在任期尾聲，現任縣市議員披掛上陣選縣市長（如新竹市議長林耕仁），或甲縣市長換選乙地縣市長（如新竹市長林智堅），沒有補選的困擾，問題相對單純。任期還做不到四分之一，縣市長（如當年的高雄市長韓國瑜）就投入總統寶座的競逐，縣市議員就投入立委選戰，無可避免會出現有沒有違背對選民的承諾、會不會有辜負選民期待的大哉問！

再加上有愈來愈多的政務官、事務官投入選戰，問題，當然更是雪上加霜！

尤其是，連喊「推倒高牆」口號起家的民眾黨，都容許其轄下試圖進軍台北市府、新竹市府的大將黃珊珊、高虹安，分別躲在台北市府、立法院的高牆內參賽，讓人見識到：政治染缸的威力，還真的是不分顏色。

在帶職參選的陋規尚未走入歷史之前，為免給選民吃相難看的觀感，吾人謹呼籲：不管民代、政務官、事務官，當事人好歹在政黨正式提名時立即（像新竹市長林智堅、新竹市副市長沈慧虹一樣）宣布辭職參選（按：宣布辭職參選的林、沈，辭職日期分別為7月8日、3日）。

辭職參選，一者表白沒有把原職當退路、備胎的算計，沒有騎驢找馬的投機心態、沒有腳踏兩條船的非份之想（政務官、事務官更不會落人行政不中立，藉職權大撈行政資源變相替自己助選、嚴重破壞選舉公平性的口實）；再者，帶職參選的（如黃珊珊、蔣萬安、高虹安），誰能告訴選民，在接下來的幾個月，個人專心使力、念茲在茲的，是在捨不得辭卸的現職，還是在參與角逐的新職？捨得、捨得，捨而後得，不是人人琅琅上口嗎？政務官、事務官、民代，辭職參選，對內以示對自己的選擇負責，對外展現必勝的決心，誰曰不宜？

當然，如果選罷法能早日白紙黑字硬性規定：所有想轉換跑道的政務官、事務官、民代，都不准帶職（請假）參選，那類似韓國瑜以打跑戰術，最後換得雙殺出局的尷尬場景，就可以輕而易舉地避免了！

（作者為新竹教育大學退休副教授）
帶職參選
辭職
2022大選
政務官
事務官
韓國瑜

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