天空陰陰的？2日起一週天氣不穩 台灣各地須防大雨、岸邊長浪

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）氣象局今（2）發出大雨特報，而自今天開始連續7天都將是不穩定天氣，全台各地須防大雨，雨勢由南往北遞減，沿海則有長浪發生，前往戲水宜多加注意。

氣象局指出，台灣近一週開始受低壓帶影響，水氣增多，各地天氣不穩定，南部地區及恆春半島下雨時間較長、範圍較廣，北部及東北部午後也有局部短暫雷陣雨。而根據最新的氣象預報，今天上午近8時已發布桃園及馬祖地區大雨特報。

溫度方面，今天各地氣溫主要落在30度以上，白天中部以北高溫攝氏32度、33度，其他高溫約30度、31度，沒下雨時天氣仍較悶熱。

雨勢方面，明天及4日，南部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，中部及花東有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部午後有局部短暫雷陣雨；5日至8日，中南部及東南部有短暫陣雨或雷雨，東部有局部短暫陣雨，北部及東北部午後有雷陣雨。

雖然目前台灣周邊海面有2個颱風，但都不會朝台灣來，只是中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，台灣在雙颱間，各地雲量增多，偶有局部短暫降雨機率，期間水氣輻合帶來不穩定的大氣，幾乎各地都要注意「劇烈天氣」特報。

颱風雖然對台灣無直接影響，但沿海易有長浪，氣象局表示在中南部、宜花東、蘭嶼綠島及金門、澎湖海邊活動的民眾注意安全。