讓天賦閃亮! 新北市新二代裁縫小職人、未來提琴小王子

新北市自109年起推動「皇冠海岸新住民二代培力光榮計畫」，結合臺灣科技大學、致理科技大學、國泰慈善基金會及新北市文化基金會等媒合產官學民資源，建構長期合作支持系統，培育新二代學生多元展能及探索生涯發展。新二代學生透過此計畫提升自我肯定及展現技能學習，例如瑞芳國小林宇光同學在「職人」培育課程開啟對縫紉熱情、澳底國小陳松駿同學從「小小提琴家」課程發現享受演奏的魅力，更開啟多元國際視野。

瑞芳國小陳和平(右)身為校友，指導瑞林宇光同學(左)裁縫技巧 (圖/新北市教育局)

教育局長張明文表示，皇冠海岸新二代培力光榮計畫是新北市2030新住民十年願景中「樂學一條龍」政策之一，長期關注偏鄉學習資源，今(111)年東北角及北海岸8個行政區將有30間學校推動，預計在114年8區的47校會全數推動，逐步提升高國中小新住民二代學生理解及認同母國文化與善用母語能力，例如在音樂藝術、裁縫技藝，科技應用及語言學習等方面，為新二代具跨語言及跨文化雙優勢注入優質學習機會。

瑞芳國小規劃職人培育課程，並由傑出校友中華民國服裝甲級技術士協會榮譽理事長陳和平先生引進協會資深師傅，帶著滿滿經驗親授學生縫紉技能。

游金塗老師表示，參與的新二代同學林宇光，在學習裁縫後充滿自信與喜悅，在成品中加入母親的越南家鄉文化，做出創新的裁縫作品。林宇光同學說，使用裁縫車好玩又有趣，聽著搭搭搭的裁縫聲音很好聽，自己獨立用針車完成作品超有成就感。未來期望能成為裁縫設計師，運用所學西式裁縫技巧，將越南的美麗花朵圖案融入設計作品中，不僅車出美麗線條，還要讓大家認識越南之美。

澳底國小則開設新住民親子弦樂團，規劃「小小提琴家」培力課程，提供新住民學生利用課餘學習小提琴。黃家裕校長表示，為提供學生展現舞台，在今年上半年東北角弦樂團舉行成果發表會，展現學生平時努力練習的成果。看著孩子從對音樂陌生到享受音符之美並能適時融入母國文化，感謝產官學民各界投入資源幫助偏鄉孩子發揮音樂天賦和自信，為他們的人生中留下一段美麗的樂章，也促進新住民親子互動共學的機會。

陳松駿同學也說，很感謝學校成立小提琴社團讓自己有機會學習音樂才藝，曾在學習初期想放棄，還好有母親鼓勵與陪伴才逐漸適應學琴的辛苦，目前已能拉出幾首簡單曲子，未來還會持續努力。若有機會想用越南語母語在舞台上介紹越南文化，並用小提琴拉一首媽媽家鄉的越南民謠回報媽媽。

教育局表示，為了讓新二代的同學具備一技之長，更有接軌全球的國際競合力，新北市持續推動透過皇冠海岸新二代培力光榮計畫，讓新二代在地樂活、在地深耕與在地就學。更以「皇冠上閃閃發亮的鑽石」象徵潛在能力，也期望在未來能有更多產官學民一起投入，讓新二代成為新北未來的「新」力量。