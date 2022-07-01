新北優質筍現身 周末希望廣場來嘗鮮

本週末(7月2日、3日)，臺北希望廣場舉辦新北健康三寶-綠竹筍展售會，現場集結新北各區冠軍鮮筍，都是當日現採直送，不僅新鮮，價格與產地一樣實惠，且於指定筍農攤位消費滿千元，便可憑農民收據限量兌換真空綠竹筍或竹筍包，周末趕緊呼朋引伴一起來希望廣場「呷涼筍、拿好康！」

全臺竹筍種類眾多，外型與口感各有不同，綠竹筍因具特殊風味，且熱量低、富含纖維及多種維生素、礦物質，筍肉質地較其他筍類為優，無論涼拌或熟煮皆適宜，近年來已成為國人最喜愛的蔬菜之一。

新北市農業局表示，新北為全國綠竹筍最大產區，產量跟栽培技術全國首屈一指，且是聯合評鑑比賽的常勝軍，本年度北部地區五縣市(台北、新北、桃園、基隆、苗栗)優質安全綠竹筍評鑑比賽47獎項，新北市便囊括2冠、3亞、5季、19優良、1甜筍王等30個獎項，可說是實至名歸。

三峽有機筍農黃清泉，人稱全臺「有機產銷班-創始班長」，於民國101年與農會、新北市府合作成立全臺首個「有機產銷班」，栽培經驗豐富的他榮獲本年度北部地區綠竹筍評鑑比賽有機組冠軍。

黃清泉表示，綠竹筍要好吃，竹園管理是關鍵，自己個性龜毛，像是淘汰翻耕老竹時，連一小片竹葉都會撿乾淨，這樣才能確保殘株病蟲害不會延續危害新竹，目前產期大部分都採預訂制供給熟客，因為口碑好，產量供不應求。

新北市農業局表示，本周末邀請新北各區冠軍筍農至臺北希望廣場展售，除可購買優質鮮筍外，現場也有滿千送好禮活動：於指定攤位消費滿1,000元，即可憑農民收據兌換綠竹筍真空包、筍包(最高價值450元)二擇一（每日限定50份），不能到現場的朋友別擔心，農業局整合許多線上平台包括各產區農會、農場、新北果菜、奧丁丁市集、真情食品館等，設置「新北綠竹筍e易購」專區，隨時隨地都可以放心購買新北健康三寶-綠竹筍，詳情請上「新北綠竹筍e易購」專區(https://reurl.cc/8ox4WR)或於上班時間洽產區農會：五股區農會(02-2291-4060)、八里區農會(02-2610-2996)、三峽區農會(02-2671-1002)購買。