慶祝中華電信26歲生日　表揚績優人員

中華電信今日（7/1）舉辦公司化26週年週年慶，同步舉辦績優人員表揚大會，頒發共計124個獎項給各類績優人員，包括十大傑出人員、傑出經營管理人員、傑出服務人員、傑出基層人員，及重點業務之規劃設計績優等8類獎項，特別邀請到交通部王國材部長及郵電司王廷俊司長蒞臨現場，擔任頒獎嘉賓，共同慶祝中華電信26歲生日！

謝董事長致詞時表示，中華電信以「永續+5G+轉型」為策略主軸，疫情讓中華電信更加堅定拓展5G智慧服務、高速寬頻，而數位生活型態也帶動了家用寬頻網路成長，中華電信有信心永遠走在最前面，擔任全民科技防疫的最先鋒。今年下半年中華電信也將持續加強客群服務與轉投資經營，聚焦優質專標案，開創業務佳績，達成「營收獲利雙成長」的策略目標。

王部長頒發象徵最高榮譽的「十大傑出人員」獎項予十位獲獎同仁，表揚這些同仁都是在自己的工作崗位上恪盡職責、全力付出，將公司的價值觀與企業精神內化後，應用創新的工作模式，提供超越公司與客戶期待的服務體驗，是同仁的楷模與表率。

中華電信多年來不斷地創新、轉型，期許作為台灣智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者，並本著「創新」、「當責」、「客戶導向」與「誠信」四項中華電信企業價值觀，積極實踐「永遠走在最前面」的企業精神，不斷超越客戶的期待。長期以來，中華電信也持續投入環境永續，以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的理念，將ESG策略與營運計畫充分結合，樹立資通訊產業發展永續成果之典範，積極創造正面社會影響力，共同實現永續發展目標。