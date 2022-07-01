Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

慶祝中華電信26歲生日　表揚績優人員

By 台灣英文新聞
2022/07/01 20:37
交通部長王國材與中華電信謝繼茂董事長同十大傑出從業人員受獎者合影(20220701中華電信新聞照片)

交通部長王國材與中華電信謝繼茂董事長同十大傑出從業人員受獎者合影(20220701中華電信新聞照片)

中華電信今日（7/1）舉辦公司化26週年週年慶，同步舉辦績優人員表揚大會，頒發共計124個獎項給各類績優人員，包括十大傑出人員、傑出經營管理人員、傑出服務人員、傑出基層人員，及重點業務之規劃設計績優等8類獎項，特別邀請到交通部王國材部長及郵電司王廷俊司長蒞臨現場，擔任頒獎嘉賓，共同慶祝中華電信26歲生日！

謝董事長致詞時表示，中華電信以「永續+5G+轉型」為策略主軸，疫情讓中華電信更加堅定拓展5G智慧服務、高速寬頻，而數位生活型態也帶動了家用寬頻網路成長，中華電信有信心永遠走在最前面，擔任全民科技防疫的最先鋒。今年下半年中華電信也將持續加強客群服務與轉投資經營，聚焦優質專標案，開創業務佳績，達成「營收獲利雙成長」的策略目標。

王部長頒發象徵最高榮譽的「十大傑出人員」獎項予十位獲獎同仁，表揚這些同仁都是在自己的工作崗位上恪盡職責、全力付出，將公司的價值觀與企業精神內化後，應用創新的工作模式，提供超越公司與客戶期待的服務體驗，是同仁的楷模與表率。

中華電信多年來不斷地創新、轉型，期許作為台灣智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者，並本著「創新」、「當責」、「客戶導向」與「誠信」四項中華電信企業價值觀，積極實踐「永遠走在最前面」的企業精神，不斷超越客戶的期待。長期以來，中華電信也持續投入環境永續，以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的理念，將ESG策略與營運計畫充分結合，樹立資通訊產業發展永續成果之典範，積極創造正面社會影響力，共同實現永續發展目標。
中華電信
十大傑出人員

相關新聞

中華電信擴大延攬資通訊人才，延長報名至7/5日
中華電信擴大延攬資通訊人才，延長報名至7/5日
2022/06/28 18:42
不要驚慌！3大電信業者5/11將對全台灣進行　災防告警訊息測試
不要驚慌！3大電信業者5/11將對全台灣進行　災防告警訊息測試
2022/05/10 16:37
中華電信投資公視2022年度旗艦大戲《牛車來去》盛大開拍! 　
中華電信投資公視2022年度旗艦大戲《牛車來去》盛大開拍! 　
2022/04/21 20:56
「中華電信e化帳單 世界地球日e決勝負」活動開跑　總獎項超過8千名 新客戶獨享10倍抽獎點數
「中華電信e化帳單 世界地球日e決勝負」活動開跑　總獎項超過8千名 新客戶獨享10倍抽獎點數
2022/04/15 16:20
台灣桃園機場群聚延燒！四名確診清潔人員足跡公布　12場所民眾若曾前往請於18日前自我健康監測
台灣桃園機場群聚延燒！四名確診清潔人員足跡公布　12場所民眾若曾前往請於18日前自我健康監測
2022/01/05 16:52

更新時間 : 2022-07-01 22:07 GMT+08:00

最受歡迎

素食、港點粉絲照過來！台北雙層餐廳巴士Ｘ寒舍艾美 推出最新粵式料理套餐
素食、港點粉絲照過來！台北雙層餐廳巴士Ｘ寒舍艾美 推出最新粵式料理套餐
颱風芙蓉24小時內恐形成這地區防大雨　台灣雙北高溫預估超過36度
颱風芙蓉24小時內恐形成這地區防大雨　台灣雙北高溫預估超過36度
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
快訊！颱風芙蓉於6/30早上生成　明天起水氣增
快訊！颱風芙蓉於6/30早上生成　明天起水氣增
18歲以上可混打Novavax疫苗　最快7月開打　台灣食藥署：已完成初步檢驗
18歲以上可混打Novavax疫苗　最快7月開打　台灣食藥署：已完成初步檢驗
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
台灣首座月經博物館耗時三年打造　非營利組織小紅帽推性平打破框架
台灣首座月經博物館耗時三年打造　非營利組織小紅帽推性平打破框架
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
6/30台灣本土+38846　死亡+118　MIS-C增8例　7個月大男嬰成最年幼個案
6/30台灣本土+38846　死亡+118　MIS-C增8例　7個月大男嬰成最年幼個案