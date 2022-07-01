Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

本週發行量加權股價指數跌幅約為6.27%　上市股票總市值達44.76兆元

By 台灣英文新聞
2022/07/01 20:22

根據臺灣證券交易所統計，111年7月1日發行量加權股價指數收盤為14,343.08點，較上週(111年6月24日)的15,303.32點下跌960.24點，跌幅約為6.27%，台灣50指數收盤為10,979.01點，較上週的11,707.59點下跌728.58點，跌幅約為6.22%，寶島股價指數收盤為16,317.20點，較上週的17,429.35點下跌1,112.15點，跌幅約為6.38%。

產業別指數方面，漲幅以水泥類指數上漲1.39%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌13.58%為最大，未含金融類指數下跌844.03點，跌幅約為6.45%，未含電子類指數下跌946.97點，跌幅約為5.11%，未含金融電子類指數下跌791.50點，跌幅約為5.13%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆2,993.16億元，全體上市股票成交金額為1兆2,161.27億元，股票成交量週轉率為2.37%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：
第一名，半導體類3,694.88億元，占全體上市股票交易金額30.38%
第二名，航運類2,255.72億元，占全體上市股票交易金額18.55%
第三名，電子零組件類1,017.81億元，占全體上市股票交易金額8.37%

成交量週轉率前三名產業為：
第一名，航運類9.76%
第二名，汽車類8.05%
第三名，生技醫療類7.66%

累計今年年初開盤迄今共118個交易日，集中市場總成交金額為32兆9,419.12億元，市場日平均成交金額為2,791.69億元，股票成交量週轉率為61.33%，股票日平均成交量週轉率為0.52%。

2022年7月1日全體上市公司市場總值為新台幣44兆7,573.13億元，較上週(2022年6月24日)市值47兆6,253.71億元減少2兆8,680.58億元，減幅約為6.02﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)
臺灣證券交易所

相關新聞

本週發行量加權股價指數漲幅約為1.26%　上市股票總市值達54.85兆元
本週發行量加權股價指數漲幅約為1.26%　上市股票總市值達54.85兆元
2022/03/25 16:35
逐筆交易擬真平台　即起正式啟用
逐筆交易擬真平台　即起正式啟用
2019/03/25 19:55

更新時間 : 2022-07-01 22:07 GMT+08:00

最受歡迎

素食、港點粉絲照過來！台北雙層餐廳巴士Ｘ寒舍艾美 推出最新粵式料理套餐
素食、港點粉絲照過來！台北雙層餐廳巴士Ｘ寒舍艾美 推出最新粵式料理套餐
颱風芙蓉24小時內恐形成這地區防大雨　台灣雙北高溫預估超過36度
颱風芙蓉24小時內恐形成這地區防大雨　台灣雙北高溫預估超過36度
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
快訊！颱風芙蓉於6/30早上生成　明天起水氣增
快訊！颱風芙蓉於6/30早上生成　明天起水氣增
18歲以上可混打Novavax疫苗　最快7月開打　台灣食藥署：已完成初步檢驗
18歲以上可混打Novavax疫苗　最快7月開打　台灣食藥署：已完成初步檢驗
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
台灣首座月經博物館耗時三年打造　非營利組織小紅帽推性平打破框架
台灣首座月經博物館耗時三年打造　非營利組織小紅帽推性平打破框架
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
6/30台灣本土+38846　死亡+118　MIS-C增8例　7個月大男嬰成最年幼個案
6/30台灣本土+38846　死亡+118　MIS-C增8例　7個月大男嬰成最年幼個案