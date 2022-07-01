R&B歌手勞凱利性犯罪判決出爐 將入獄30年

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）根據紐約東區檢察官辦公室週三（29日），以《I Believe I Can Fly》一曲走紅的美國節奏藍調（R&B）歌手勞凱利（R. Kelly）將因數十年來誘騙青少女及女性發生性行為，甚至性虐待、性剝削、心理虐待等，被判決監禁30年。

勞凱利在10多年來傷害至少48名青年少女與成年女性，也包含未成年者，許多受害者在法庭上作證勞凱利的惡行，種種行為包含限制人身自由、虐待、拍攝影片等等，令人髮指，美國紐約法院最終以勒索和性交易等9項罪名全部成立，判處他30年有期徒刑。

紐約法院聯邦法官唐納利（Ann Donnelly）表示，她考量到勞凱利童年所受的創傷，例如被家庭成員或被房東性虐待等，不過這不能成為勞凱利犯下性犯罪的理由，因為這些罪刑是經由勞凱利精心策畫，並在長達25年的時間裡定期被執行。

法庭上作證的被害女性指出當初與勞凱利結識的過程，有的是演唱會的粉絲，有的是希望透過勞凱利介紹工作而被利用，成為權勢性侵的受害者，有的則是透過勒索、敲詐等方式被誘騙、監禁，其中也包含未成年女性，像是包1994年，當年27歲的勞凱利和年僅15歲的阿利亞（Aaliyah）假結婚，也有流出勞凱利擁有與多位未成年少女發生性關係的影片。

「我們已經認識23年了，你從那時開始已經傷害了多名女孩，是時候輪到你被剝奪自由了。」代表受害者的律師表示，不過勞凱利的律師指出，勞凱利對於判決相當「崩潰」，未來可能會提出上訴。