經濟艙也可躺著睡？紐西蘭航空顛覆體驗 首創上下舖臥艙

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）在經濟艙睡上舒服的一覺將成為可能！紐西蘭航空公司將推出經濟臥艙Economy Skynest，2024年起會投入於全新及改裝現有的787-9夢幻客機機隊中，豆莢式的外觀像是上下舖，每位乘客一次可以使用4個小時，享受一場深層且舒服的睡眠。

根據CNN，這個雙層睡眠艙備有全尺寸枕頭、寢具、耳塞、閱讀燈、USB 孔和通風口，若要使用需要付經濟艙機票以外的費用，而每次使用時間為4個小時。該航空公司表示，睡眠週期的研究發現典型的睡眠週期約為90分鐘，因此四個小時的期間區段適合乘客放鬆、入睡和醒來。

CNN報導指出，2024年開始，紐西蘭航空將會在每台超長途航線的787-9夢幻客機中投入使用6個全長睡眠艙，並備有冥想影片、舒眠茶和香膏，來克服機上旅客的睡眠困難，至於如何預定與其他細節該公司仍在確認細節中。

紐西蘭航空擁有世界單次飛行時長最久的客機行程，從紐西蘭人口最多的奧克蘭到紐約的甘迺迪機場，總共花費17個小時，而這項服務也期望為未來參與這項行程的旅客帶來更多舒適與休息。

紐西蘭航空2020年公佈了顛覆經濟艙飛行體驗的Economy Skynest，讓旅客無需付出商務艙或頭等艙的價錢，就能好好享受機上睡眠，不過將這個概念實踐並送上天空其實相當困難，紐西蘭航空總共花費3年研究、開發和測試，並搜集200多名客戶意見，才提交了專利和商標申請。