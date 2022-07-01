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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前警政署長陳家欽接受自由時報專訪透露，離職主因是內政部長徐國勇介入警政人事。徐國勇今天（７月１日）出席內政部全國戶政日活動時，拿出印好的法條向記者發送，反駁「權力本來就是我的，有什麼好喬」。

聯合報報導行政院長蘇貞昌掌握部會人事權，導致「內政部長做小」，徐國勇也反駁，大家都很認識他，「我是那種會把部長做小的人嗎？」又說他內政部長已經當了4年，院長、部長各有應有的高度，彼此都配合很好。

內政部今天舉辦全國戶政日頒獎典禮，徐國勇出席時不待記者發問，先拿出一張法條條文給媒體，列著「警察人員人事條例」第9條與第21條。

徐國勇表示，他是法律人，要從法律層面告訴大家，根據公務人員任用法、警察法、警察人員人事條例，所有警監以上人事的任用權力都在內政部，「所以警政署長本來就只有建議權」，這個法律規定很清楚。

徐國勇強調，台灣是法治國家必須依法行政，「權力本來就是我內政部長的，我喬什麼」、「本來就是我的東西，我還喬？令人不可思議！」

徐國勇說，他與陳家欽對於人事任命「不是發生爭執」，是陳家欽有建議，但他有他的考量，「不是建議都要照收，部長不是只會蓋章」，治安成敗內政部長、行政院長都要負責任，因此行政院長對警察人事也有權力，可以指揮內政部遴任，是遴任人選後才由警政署長來指揮監督。

徐國勇說，對於人事意見不合，其實只是過程會提出人選來討論，會有不同意見，但他沒必要去爭執，「權力是我的，有什麼好爭執」。

中央社報導，外傳徐國勇要求讓警政署警政委員陳耀南出任航空警察局局長，但陳家欽認為航警局長上任未滿一年不宜更動。徐國勇表示，也有很多人做不到半年就離開了，那是誰建議的？他重申「權力是在內政部，所謂我在喬人事的說法笑死人了。」

徐國勇表示，陳耀南從事警職45年，他其實不熟，他當初只是覺得陳耀南新竹警市局長當很久，應該要調走，後來考量航警局長人選，當中就陳耀南最資深，又在航警當很久，所以他才建議討論。

徐國勇表示，至於刑事局長黃嘉祿再半年退休，此時若調走，會不會在刑事查賄中產生震盪，他只說要再考慮一下，根本還沒有簽。重點是警察人事權本就屬於內政部長，不應本末倒置。

前警政署長陳家欽控介入警界人事 台灣內政部長徐國勇：「權力本來就是我的」

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