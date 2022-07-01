台南大員皇冠假日酒店 國旅最高補助1,300元台南玩起來

台南是美食之都，各式旅遊景點或是最近人氣爆棚的南美館殭屍展，都讓台南成為國旅必造訪的城市，加上7月15日即將上路的「悠遊國旅」住宿優惠補助方案，台南大員皇冠假日酒店準備好迎接暑假價出遊人潮。除了「汪汪艦長航海趣」住房專案4,799元起、「果然一夏」住房專案5,999元起、「台南爽玩3天2夜」入住2晚8,888元起，再加碼推出「文化帶路 來趣安平玩」每房5,150元起以及「FUN暑假 無憂住含早晚餐」每房6,000元起，今年暑假就是要來台南玩啊！

今年度(2022)即將於7月15日上路的「悠遊國旅」住宿優惠活動，讓消費引頸期盼著。正值暑假期間，更是全家出遊不容錯過的時機。交通部觀光局已經公布方案的Q&A，仍有不少客人來電詢問，希望搶得先機。台南大員皇冠假日酒店看準這一波商機，凡是透過酒店訂房的個別旅客(散客)，任一住房專案皆適用。每房最高可獲得1,300元的補助，內含1個身分證號使用1次的800元折抵、以及入住星級旅館加碼500元折抵。台南大員皇冠假日酒店即日起至2022年8月31日，再推出新住房專案「文化帶路 來趣安平玩」每房5,150元起，含翌日早餐與安平陶坊體驗手拉坯2人或平底船票2張(河樂廣場往返航線)。由安平陶坊宋健誠老師親自教學客製手拉坯，再穿梭於巷弄百年建築瓦舍中，尋找各式造型的劍獅，體驗安平文化樂趣。抑可選擇搭上立驛國際航行於台南古運河上的平底船，行經安億橋、承天橋、望月橋、臨安橋等，50分鐘的航行，沿途導覽員會介紹台南歷史故事。平底船隨著風浪擺盪著，如此愜意，宛如台版塞納河般。傍晚時刻，天空的變化更是劇烈得迷人，暖色系與冷色系開始交融，映照在波動的水面上，景色如畫，美麗極了。以上專案皆須另加5%營業稅與10%服務費。

暑假到台南旅遊除了有「臺南國際芒果節」、「水域遊憩體驗活動」、「台南夏日海Party」等觀光重頭戲接連登場。台南大員皇冠假日酒店的「FUN暑假 無憂住含早晚餐」住房專案，每房6,300元起，含入住當日晚餐可選擇元素餐廳、彩豐樓或是煉瓦日式餐廳，讓您一站式就能悠閒地享用多元菜色的豐富選擇，可以滿足不同餐飲喜好的客人。一夜好眠，翌日從06:30-10:30慢食悠閒4小時的享用自助式早餐，睡飽吃飽後，展開一場台南旅遊。這個夏天，就讓我們相約來趣台南，FUN暑假囉！以上專案皆須另加5%營業稅與10%服務費。訂房專線06-3911858。