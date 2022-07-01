台北老爺全新上菜 仲夏美食召集令

炎炎夏日來點開胃又補元氣的美食，台北老爺酒店各餐廳推出新菜色，明宮粵菜廳以水果入菜「水果彩燴」創意料理及中山日本料理廳推出夏季補氣的「鰻鰻食光」鰻魚料理，以及LeCaf’e咖啡廳凡平日自助午晚餐，雙人同行贈送午茶券，平假日下午茶多人用餐享特惠等促銷活動，在疫情趨緩下，揪人享用仲夏美食。

中山日本料理廳「鰻鰻食光」元氣滿滿

熱浪來襲需要補足元氣及體力，台北老爺酒店「中山日本料理廳」自2022年7月1日起至9月30日止，推出「鰻鰻食光」元氣滿滿，老爺夏日饗宴單價自460元至900元。主廚藍文彬特選台灣出口日本等級的幼鰻，調理濃香滑嫩、香烤撲鼻的燒烤鰻魚料理，來提振食慾、滋補元氣，為顧客補足夏日活力。在日本傳統習俗中，立夏前18天稱「土用」為一年當中最炎熱節氣，在此期間日本人習慣在土丑之日會吃帶「U」發音的食物，藉此幫助身體強壯健康。藍主廚以近四十年的廚藝經驗，每年推陳出新鰻魚料理，均獲好評。今夏推出菜色除鰻魚飯三吃、鰻魚蒲燒(山椒風味)、鰻魚白燒、鰻魚溫熱握壽司、鰻魚蒸蛋，也推出鰻魚櫛瓜滑蛋、鰻魚陶鍋全新口味。

明宮粵菜廳「水果彩燴」繽紛饗宴

「明宮粵菜廳」自2022年7月1日起至9月30日推出「水果彩燴」創意料理，主廚選用台灣當季水果與新鮮食材搭配設計，譜出一場味覺與視覺的交響樂章，沁涼一夏！單點價格每道220元~1,280元。菜色包含果香炸石斑、芒果醬燒海蝦球、藍莓和風松阪豬、南北杏水梨軟骨及鳳梨杏仁片、香芒蜜豆糯米多道佳餚，滿足嚐鮮喜好。

Le Caf’e咖啡廳「仲夏美食召集令」

多人用餐好康多更多，活動日期為2022年7月1日至7月31日。平日自助式午、晚餐，兩人同行贈送平日下午茶券乙張、四人以上贈送2張，依此類推。(平日下午茶券價值858元/客)。平日自助式下午茶，第三人特價499元、第四人特價199元；假日自助式下午茶，第三人特價599元、第四人特價299元。

註：

1. 上述專案恕不與信用卡、餐券及其他優惠活動合併使用。

2. 用餐均需另加一成服務費(優惠價格亦是原價之10%服務費)。

3. 台北老爺酒店訂位專線: 02-25423266 轉各餐廳；線上訂位