國民黨推柯志恩選高雄市長　民眾黨蔡壁如：台灣「在野大聯盟」已不存在

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）年底高雄市長選戰民眾黨原本希望組成「在野大聯盟」。蔡壁如今天(7月1日) 表示，國民黨推出柯志恩參選，在野大聯盟已不存在；至於民眾黨是否推出人選，「如果有會再跟大家報告」。

國民黨主席朱立倫稍後回應說，先以提名為主再看如何團結，共同目標是拉下民進黨。

民眾黨高雄市黨部1日召開2022全台大眾走高雄場記者會，立委蔡壁如（右4）等人出席，盼持續推廣「永續台灣、世代共行」理念，呼籲各界支持下修18歲公民權，與青年一起共創永續台灣。中央社

為力抗高雄市長陳其邁連任，民眾黨曾表示有意與國民黨合作籌組「在野大聯盟」。台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如今天南下民眾黨高雄市黨部參加2022全台大眾走高雄場。

蔡壁如接受媒體聯訪時，被問及對於國民黨提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長。蔡壁如說，既然國民黨已推出人選，在野大聯盟「已經不存在」。至於民眾黨是否推出市長參選人，蔡壁如說，目前還沒有適當人選，但「如果日後有，會跟大家報告」。

中央社引述蔡壁如說，柯志恩形象算清新，應該是她的優勢，對於出來選給予祝福和鼓勵，至於是否合作，會再「觀其言、看其行」，看柯志恩的政見是否符合民眾黨理念。

媒體詢問是否可能「以國民黨為主，吸納在野」組「在野大聯盟」？蔡壁如說，這是國民黨的想法，民眾黨參選有自己的主軸、獨特性和主張，會走自己的路。

民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥坦言，不是沒有人表達有意參選，但原本希望民眾黨、國民黨、無黨聯盟可以各自提出參選人，透過公開民調成立在野大聯盟。但國民黨一直沒有正式回應，又未經民調洗禮就直接公告參選人，看起來就是想推自己的參選人、主導一切。

馮啟彥說，民眾黨支持所有願意為高雄做事、高雄帶向更美好未來的參選人，所以希望不管柯志恩或陳其邁，都要提出實質政策，不要只有喊口號和作秀。

民眾黨高雄市議員參選人莊貽量、劉家榮、陳妙真、陳惠君、李佳玲等人今天都出席記者會，盼持續推廣「永續台灣、世代共行」，呼籲各界支持下修18歲公民權，與青年一起共創永續台灣。

國民黨主席朱立倫今天(7月1日) 則表示，韓國瑜團隊都是最優秀的，會團結起來幫忙國民黨高雄市長參選人柯志恩輔選。至於稱柯志恩「陽光女孩」遭酸，朱立倫說，強力譴責年齡和性別歧視。

朱立倫今天到國民黨高雄市黨部出席市長提名同志介紹會，向高雄在地里長、議員、幹部等成員正式介紹柯志恩，會前與柯志恩一同接受記者聯訪。

韓國瑜任市長時期曾任副市長的葉匡時、參與市府團隊的曹桓榮昨(6/30) 現身柯志恩輔選工作會報，前高雄市長韓國瑜團隊是否加入輔選備受矚目。對此朱立倫說，這些韓國瑜團隊成員都會來幫忙，因為不論葉匡時、曹桓榮，或曾任副市長的李四川、陳雄文，都是最優秀的，相信都會團結起來支持最優秀、最好、南部出身的柯志恩。

針對昨天稱柯志恩「南台灣長大的陽光女孩」卻遭酸，朱立倫說，「只要心中有陽光，就是陽光女孩，柯志恩當然是來自南部的陽光女孩」，在21世紀台灣竟然還有年齡和性別歧視，朱立倫表示強力譴責「這些人，可恥」。

柯志恩則在一旁補充，自己離開高雄時是「陽光女孩」，再次回到高雄是「陽光女孩的媽」，她的女兒很陽光。

左營楠梓區是傳統藍營票倉，高雄市長陳其邁今天參加左營運動中心開幕典禮時表示自己是左營人，媒體詢問柯志恩是否擔心被挖票。柯志恩說，陳其邁是現任市長，應會到各處宣揚政績，她則是要走到各地去展現誠意，跟所有議員一起努力，「一定會越走越遠」。

高雄市長陳其邁昨(6/30) 對獲徵召參選市長的國民黨智庫執行長柯志恩表達「遠來是客」，柯志恩受訪回應，很多人都不是高雄出生，愛高雄且願意經營較重要，自己也絕對不怯戰。

柯志恩昨中午1時首度以國民黨高雄市長參選人身分，與國民黨高市議會黨團、高市黨部舉行輔選工作會報，她會後接受媒體聯訪表示，「我覺得陳其邁有點想區隔啦，怎麼會遠來是客？」

柯志恩指出，「陳其邁是台南出生的（正確應為基隆），前市長陳菊是宜蘭來的」，很多人都不是高雄出生，「我覺得只要你愛高雄，然後願意在高雄好好經營」比較重要；相信陳其邁應該也樂觀其成有人也能把高雄建設好，大家共同討論高雄的政見，自己絕對不怯戰，直球對決。

對於獲徵召後首度南下高雄，何時提出政見，柯志恩則說，政見不但是非常重要的事情，也要跟在地所有議員商討，「你不能要求昨天獲徵召，今天就端出來」，這有點太快速；且今天若可以講出落落長的政見，這絕對不是負責任態度，只是一個口號，希望大家拭目以待。

此外，中央社引述「蘋果新聞網」針對陳其邁和柯志恩參選進行網路民調，結果顯示支持陳其邁和柯志恩者民調相差逾15趴；柯志恩回應，民調只是顯示全國非常希望高雄選戰打得精彩，這是大家的期望，也是一個鼓勵，但是不會因此認為贏15趴是一個事實，因為從很多數據顯示還有努力空間，所以網路民調作為參考就好。