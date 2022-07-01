台灣股市陷入「熊市」氣氛•沈榮津：國安基金必要時進場穩定　法人：資金贖回停損拖累•下週觀察築底訊號

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（台灣英文新聞／財經組 綜合整理）台股遇恐慌性賣壓，行政院副院長沈榮津今天(7月1日) 信心喊話，台灣基本面良好，呼籲投資人要對台灣經濟以及台股有信心，國安基金必要時將研議穩定股市措施；經濟部長王美花也說，台灣產業備受國際關注，政府會持續做好經濟產業工作。

沈榮津、王美花今天出席財政部舉辦的「民間參與公共建設招商大會暨卓越獎頒獎典禮」。

針對近期台股陷入「熊市」氣氛，沈榮津致詞時強調，台灣經濟表現從各項指標來看，在亞洲甚至全球的水準之上，經濟成長率、進出口表現和失業率等，都比他國穩健，雖然近期全球股市下跌，台灣也不例外，但是台灣經濟基本面好，呼籲所有投資人對台灣經濟與台股要有信心。

沈榮津表示，投資人不需要因擔心害怕而大量拋售股票，反而可以利用機會，選擇優良股進場，政府各部門也會緊盯整體金融市場動態，國安基金必要時也會召開臨時會議，研議穩定股市策略。

王美花則說，目前股市是受到國際大環境影響，不確定風險較高，因此股市表現高高低低；但台灣供應鏈與產業強項在國際間備受肯定，所以她對台灣產業發展很有信心，政府會把經濟與產業的工作做好。

至於台積電等產業關切的供電穩定議題，王美花表示，台積電在科學園區內，供電來源為超高壓，而且科學園區電網都有雙迴路，長期來看用電穩定沒問題。至於在科學園區以外的其他區域，經濟部也會盡量確保電網韌性。

今天台積電和聯發科領跌，台股終場重挫482點收在14343點，法人指出，美股陷入熊市、國內資金贖回停損壓力大、外資賣超調節，是台股重挫主因，下週觀察築底訊號，或有機會短線技術反彈。

美股4大指數收黑，台股今天反覆探底，10時過後跌勢加劇，陸續摜破14800點至14500點整數關卡，14400點也告失守，尾盤電子、金融、傳產均無法倖免。

終場加權指數收在14343.08點，重挫482.65點，跌幅3.26%，續創2020年12月底以來波段低點，成交值新台幣3000.98億元，加計盤後3049.46億元。電子股大跌4.07%，金融翻黑下跌1.51%，航運股重挫5.53%。

今天電子股成交值1713.96億元，占大盤單日成交值比重約56.2%，航運股成交值372.37億元，占比約12.2%。根據統計，今天上市櫃個股跌停家數來到42家。

三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超62.23億元，其中自營商買超42.14億元，投信買超14.19億元，外資及陸資賣超118.56億元。

啟發投顧證券分析師容逸燊今天指出，包括台積電和聯發科等具指標性的電子權值股今天重挫，記憶體族群也成重災區，外資賣超調節壓力重。

中央社引述容逸燊表示，台股近日重挫，主要是美元指數走強，資金從台灣回流到美國，台灣股匯雙殺。

摩爾投顧分析師林漢偉指出，台股今天重挫，代表法人停損賣壓沉重，其中美股費城半導體指數破線，外資調節台股電子族群，包括台積電和聯發科領跌，是台股重挫主因。

林漢偉表示，儘管投信法人上半年投資台股資金創歷史新高，不過近日市場偏空訊息濃厚，投信資金贖回和停損賣壓加重，可能出現多殺多局面。

此外，壽險和產險業者資金適足率備受關切，壽險和產險業者規劃增資，但台股帳面投資虧損，因此調節部分持股停損。

林漢偉表示，國際大環境不理想、美股陷入熊市，加上國內資金贖回停損壓力大，造成台股重挫。

至於台股何時有築底訊號，容逸燊指出，今天上市櫃跌停家數仍少，且量能不太夠，若台股出現未破底走勢，且窒息量約1600億元至1800億元維持1個月，代表築底訊號浮現；此外，單日融資餘額減肥幅度達3%至4%、規模達到80億元至100億元，台股也有機會出現短線反彈走勢。

林漢偉坦言，台股目前信心薄弱，美股有加速趕底意味，台股若要報復性反彈，需觀察能否爆出大量，化解近日台股探底走勢。

林漢偉指出，台股低檔需拉出2根或3根紅K棒、或是大盤指數突破5日線反壓，浮現築底訊息。

台股今天重挫482.65點，投信投顧公會理事長張錫表示，台股基本面佳，跌破15000點之際已屬超跌，他看好美國聯邦準備理事會（Fed）7月下旬升息3碼之後，股市有機會出現反彈契機。

張錫在台灣證券交易所董事長交接典禮後接受媒體採訪時指出，台股基本面佳，目前本益比才約10倍，其實以業績來看，台股本益比可放大至15倍。

他說，歐洲因俄烏戰事造成物價高漲，中國封城也影響經濟，雖然半導體通路確實有些庫存，但因第3季通膨慢慢和緩中，且中國新措施可讓買氣逐步恢復；產業供應鏈經過第2、3季的庫存調整，應該還是會有新訂單進來。

雖然市場對半導體產業出現雜音，但張錫認為，沒有太大問題，只是調整庫存的階段，新的需求包括電動車、智能車需求都非常大，5G應用、高速運算也都可望帶動市場需求。

他強調，不必擔心經濟衰退，只是擔心美加速升息導致房地產泡沫；至於外資賣超台股，則因俄烏戰事帶來通膨壓力，美國為避免通膨加速升息，造成美元走強，所以必須等7月美國升息3碼之後，假設通膨下來，美元不再那麼強勢之後，外資就會進來台股。

他認為，第3季通膨壓力舒緩，7月底升3碼，之後再升1碼或不升息，都有助股市走穩，出現反彈機會。

台灣股市陷入「熊市」氣氛•沈榮津：國安基金必要時進場穩定 法人：資金贖回停損拖累•下週觀察築底訊號

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