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習近平親自監誓 香港新特首李家超7/1正式就任

By 台灣英文新聞－編輯
2022/07/01 16:52
作為香港這個前英國直屬殖民地的前保安局長，李家超主導了對當地民主運動的打壓（德國之聲中文網資料圖片）

作為香港這個前英國直屬殖民地的前保安局長，李家超主導了對當地民主運動的打壓（德國之聲中文網資料圖片）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）香港特別行政區今（1）日慶祝主權移交中國25週年，「北京欽點」打新任特首李家超也於今天正式就任，中國國家主席習近平親自赴港監誓，周五下午一點結束一天半訪港行程搭乘高鐵離開。

林鄭月娥離任前，滿意度還創下歷任特首最低。林鄭月娥過去五年歷經反送中運動、反港版國安法抗爭、及香港疫情爆發等，多份香港當地民調均顯示其支持度始終低迷，由其在2019年反送中運動後，香港民意研究所在當年10月的調查顯示，支持率只有11%、反對率高達82%，是歷任特首最低。

林鄭在4月宣布，因家庭因素放棄連任特首，香港政務司司長李家超遂請辭宣布參選，並獲得中國國務院批准，成為唯一候選人，接著在5月8日的選舉委員會中進行投票，獲得1,416張同意票、8張不支持票、4張無效票，得票率99.16%，同額競選順利當選，並創下歷屆特首得票最高紀錄。

鏡周刊報導，李家超４月當選時被中國官媒《人民日報》形容為「充分反映香港社會對參選人的高度認同和肯定」，不過中國民運人士王丹則批評根本是在侮辱「選舉」這2個字，因為香港早就沒有任何真正意義上的選舉，只有北京任命。王丹直言，「香港的未來，沒有最黑暗，只有更黑暗」。

同日，李家超開通臉書專頁，聲稱未來會透過社交媒體，如Facebook、Instagram以及微博官方帳號等，加強與市民的聯繫，並表示會嚴格按照《基本法》，全面準確貫徹落實「一國兩制」「港人治港」、高度自治方針。
香港
李家超
習近平

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