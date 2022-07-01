【2022大選】台灣基進全國9縣市推24議員參選人「專業政治監工」　陳柏惟宣布退黨•將加入蔡其昌競選團隊

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前台灣基進立委陳柏惟昨(6/30) 宣布退黨，立法院副院長蔡其昌今天(7月1日) 表示，在獲徵召參選台中市長後，就邀請陳柏惟加入競選團隊也獲同意，至於擔任什麼職務，最近就能定案。

圖/3Qi.tw 陳柏惟

陳柏惟昨在臉書撰文表示「即日起退黨」，並用棒球隊的方式來說明自己對台灣基進的想法。他說: 那美好的一仗已經打過，感謝台灣基進一路的指導與栽培，他即日起退黨，但自己會作為球迷，繼續支持「心向台灣、民主優先」的球隊。

媒體日前報導，陳柏惟因替黨內外輔選，已與台灣基進內部有多次摩擦，而近日有多個台灣基進的後援會、地方群組，都盛傳陳柏惟退黨一事。

蔡其昌7月1日上午前往國立台灣美術館出席新舊任館長交接典禮，會後接受媒體聯訪，被問到陳柏惟是不是加入競選團隊時表示，已跟陳柏惟談過，也獲同意會全力幫忙及支持。

蔡其昌表示，在獲民進黨徵召參選台中市長後不久，已跟陳柏惟談過，也獲同意會全力幫忙及支持，至於將擔任什麼職務，由於這1個多月來面臨疫情，還沒有詳細討論到每個人的分工，等7月疫情和緩後，會儘快對外公布，而陳柏惟一定是團隊中非常重要的一員，也是很重要的成員。

外傳陳柏惟將擔任競選團隊發言人，對此，蔡其昌指出，未來發言人不會只有2人，會有很多發言人，陳柏惟也很適合擔任發言人，但陳柏惟也有執行能力，很多選務操盤工作都能執行，而陳柏惟也表示無論哪個位置都能接受。

蔡其昌說，雖然還沒具體談到擔任哪個位置，但事實上，與陳柏惟談完後，這個月已投入競選團隊協助工作，但目前還沒有職稱，就像立委何欣純與張廖萬堅，這1個多月來都在幫忙，但也還沒有具體將競選團隊名稱與架構確定。

是否會媒合陳柏惟加入民進黨，蔡其昌認為，此時陳柏惟還沒到想加入政黨的階段，對於陳柏惟退出台灣基進黨，他不做評論，這裡面有情感或各式各樣的因素，不管如何，在理念及想法上，還是在台灣本土進步價值前提下，陳柏惟跟台灣基進不會有太大差別，跟民進黨也不會有太大出入。

蔡其昌強調，他覺得人跟人會在一起或分手，原因很多，他們不便了解及評論，但對政治工作者而言，在乎的是彼此的進步價值與本土理念是否一致，只要是一致，哪怕是走不同的路，終點是一樣的，才是政治能否結盟或結合的最關鍵因素。

【２０２２，全台入陣。咱的台灣，基進監工！】

另一方面在今天的「咱的台灣，基進監工」全國提名記者會上，台灣基進全國9縣市共計24名議員參選人齊聚一堂，穿上監工服、戴上監工帽，宣示在年底地方選戰全力打拼，成為一支本質上忠誠於台灣，同時能有效提升施政品質，不僅監督、更要一起出力起造國家的 #專業政治監工隊伍。

台灣基進黨主席 陳奕齊 - 新一 在記者會上，為全國議員參選人一一送上「監工服」、「監工帽」，宣示這支專業的監工隊伍，已經準備好承載著選民的意志、基進的理念，進入全台議會積極監工。從地方的根基開始，砌上最堅實、穩固的台灣磚；每位基進參選人也在接下監工使命的之後，再次於全國國民、媒體面前紹介自己並發表監工宣言。

陳奕齊記者會上說，台灣基進一直以本土治理為目標而努力，近幾年台灣在本土政黨的執政之下，政策已逐漸轉向以台灣本位思考。但除此之外，台灣更需要的是「忠誠於台灣的反對黨」。因此，台灣基進一向努力成為台派的第二隻腳，和以台灣為主體思考的友黨，一起撐起「台灣民主屋頂」。

但陳奕齊也強調，除了追求本土治理，施政品質也必須同步提升。台灣基進將透過專業政治監工，讓本土治理達到更好的品質，將年輕新興政黨對城市、對台灣的期許和理念落實在生活中。也因此，台灣基進在2018年「讓政治可及，讓城市可親」的基礎上，於2022年進一步喊出「咱的台灣，基進監工」。

台灣基進秘書長 王興煥（格瓦推） 致詞時則指出，現代民主政體，必須以政黨政治來支撐；而政黨是政治理念的集結，政黨的責任就是推薦優質的候選人，並提出明確的公共政策，交付民意抉擇與取捨。對於台灣基進而言，民主的實踐是為了共同體的安全，共同體的安全則是為了人民的福祉。每一個市民，都應平等享有人道的、適合居住的城邦，一種青年有未來、長者能安養的記憶所繫之處。

王興煥說，我們是市民，也是國民。有一個安全的台灣共同體，才可以守護宜蘭、台北、新北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄、屏東的城市幸福。台灣的安全，必須透過民主實踐來穩固。我們的民主需要深化，讓地方自治打破人際關係、私人利益、家族派系的框架，進化為公民意識的政治集結。因此，在2022年的縣市議員選舉，台灣基進將以「國家安全」、「民主深化」、「社會公平」為核心，推薦24位參選人，這些年輕人有堅定的台灣認同，對社會議題懷抱著公平正義的願景，有 團隊作戰、 團隊紀律的意識，而不是個人英雄主義，必定可以打造每一座城市的監工隊伍。

2022年底的九合一選舉，台灣基進在全台9縣市提名了24位議員參選人。這支龐大的監工隊伍，詳細名單如下:

屏東縣

第1選區 陳秋豪—屏東豪豪 ；

高雄市

第3選區劉航遠 、

第4選區 陳子瑜 左楠最優質新人 、

第5選區 張婷婷 仁武 鳥松 大社 大樹區議員候選人、

第7選區 張博洋-客家後生選三民、

第9選區 鳳山李雨蓁、

第10選區 黃敬雅 前鎮小港 、

第11選區 林園·大寮 楊佩樺 ；

台南市

第2選區 黃建昌 大北門衝衝衝 、

第6選區 王明彥—文化台江 ‧ 永續安南 、

第7選區 吳依潔 Ngôo I-kiat 、

第9選區 陳嘉伶 Tân ka lîng 、

第10選區 李宗霖Lí Chong-lîm ；

嘉義市

第1選區 翁渙瑤 Ang Huàn-iâu 、

第2選區 洪瑋庭Âng Uí-tîng ；

台中市

第4選區 陳若庭 、

第8選區 北屯楊小姐｜生活監工，北屯深耕 、

第12選區 林宜蓁-宜居太平 蓁愛石虎 、

第14選區 徐煊博-東勢、新社、石岡、和平 ；

桃園市

第1選區 藍士博 ；

宜蘭縣

第1選區 陳漢澤 、第6選區 林意評；

新北市

第2選區 董俊宏 ；

台北市

第2選區 吳欣岱 。

(以上資料來源: 台灣基進黨 官方臉書)