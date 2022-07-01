俄軍蓄意攻擊平民？ 烏克蘭准將：蘇聯時期舊飛彈導致

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）雖然有美國等國家支援的新式武器，自俄國入侵烏克蘭以來，烏克蘭仍持續使用著蘇聯時期的戰車與戰機作戰，不過最新的情報顯示，俄國也開始將這些「老古董」搬上了戰場。

開戰後，俄國持續以飛彈轟炸烏克蘭，其頻率在過去兩周內驟升為兩倍。然而，一名烏克蘭准將透露，俄國已開始使用蘇聯時期生產的舊型飛彈進行轟炸，其準度大概只有現代精確制導炸彈的一半。

烏克蘭Oleksii Hromo准將在昨（30）日的記者會上表示，俄國上月初試圖攻擊軍事設施和其他重要目標，但是因為使用了不精準的舊型飛彈，導致攻擊時常偏離目標，造成大量平民傷亡，這與部分烏克蘭政治人物稱「俄軍蓄意攻擊平民目標」的說法有所差異。

他進一步指出，俄軍在6月下旬總共發射了202枚導彈，比6月上半月增加了120枚。雖然約有68處平民目標在6月下旬遭到攻擊，主要打擊目標仍是軍事設施、重要基礎建設與工業設施，以及運輸網絡。

事實上，英國國防部在6月初也證實，俄軍的轟炸機開始使用1960年代的重型反艦導彈Kh-22攻擊地面目標，這些飛彈的原始設計是裝載戰術核彈頭攻擊航空母艦，裝載傳統彈頭時的準確度非常差，時常會偏離目標，造成平民的連帶傷害。

過去數周內俄軍飛彈攻擊了基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、聶伯羅市（Dnipro）等城市，其中部分擊中了公寓和學校，這讓烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責俄軍蓄意攻擊平民，這個指控為俄軍所否認。