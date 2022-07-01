台灣7/1新增本土個案35699與101例境外移入　指揮中心公布「重複感染」定義及處置原則

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增35,800例COVID-19確定病例，分別為35,699例本土個案及101例境外移入；另確診個案中新增121例死亡。



指揮中心表示，今日新增之35,699例本土病例，為16,548例男性、19,133例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(5,155例)、新北市(5,070例)、高雄市(4,453例)、桃園市(3,399例)、臺南市(3,104例)、臺北市(2,823例)、彰化縣(2,420例)、屏東縣(1,420例)、雲林縣(986例)、新竹縣(896例)、苗栗縣(865例)、南投縣(732例)、新竹市(718例)、嘉義縣(709例)、宜蘭縣(642例)、花蓮縣(593例)、嘉義市(492例)、臺東縣(448例)、基隆市(426例)、澎湖縣(200例)、金門縣(118例)、連江縣(30例)。



指揮中心指出，今日新增121例本土病例死亡個案，為63例男性、58例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、83例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月28日，死亡日期介於5月11日至6月28日。

7月1日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結



指揮中心說明，今日新增101例境外移入個案中，為58例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(7例)、越南(6例)、新加坡(4例)、法國及加拿大(各3例)、泰國及香港(各2例)、義大利、日本及西班牙(各1例)移入，另71例感染國家調查中。入境日介於今年5月16日至6月30日。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,803,049例確診，分別為14,721例境外移入、3,788,274例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,772例COVID-19死亡病例，其中6,757例本土，個案居住縣市分布為新北市1,690例、臺北市889例、臺中市621例、高雄市576例、桃園市553例、臺南市423例、彰化縣337例、屏東縣269例、雲林縣175例、基隆市171例、南投縣169例、宜蘭縣146例、苗栗縣131例、嘉義縣120例、花蓮縣110例、新竹縣106例、嘉義市102例、臺東縣89例、新竹市62例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。