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台灣7/1新增本土個案35699與101例境外移入　指揮中心公布「重複感染」定義及處置原則

中央流行疫情指揮中心今(7月1日)表示，由於自嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)本土疫情於社區廣泛流行以來，疑似重複感染(reinfection)個案日漸增多，經專家會議決議，訂定「COVID-19重複感染之定義及個案處置原則」，以利醫界對符合重複感染定義之病例進行適當處置有所依循。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/01 14:12
台灣7/1新增本土個案35699與101例境外移入　指揮中心公布「重複感染」定義及處置原則

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增35,800例COVID-19確定病例，分別為35,699例本土個案及101例境外移入；另確診個案中新增121例死亡。

指揮中心表示，今日新增之35,699例本土病例，為16,548例男性、19,133例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(5,155例)、新北市(5,070例)、高雄市(4,453例)、桃園市(3,399例)、臺南市(3,104例)、臺北市(2,823例)、彰化縣(2,420例)、屏東縣(1,420例)、雲林縣(986例)、新竹縣(896例)、苗栗縣(865例)、南投縣(732例)、新竹市(718例)、嘉義縣(709例)、宜蘭縣(642例)、花蓮縣(593例)、嘉義市(492例)、臺東縣(448例)、基隆市(426例)、澎湖縣(200例)、金門縣(118例)、連江縣(30例)。

指揮中心指出，今日新增121例本土病例死亡個案，為63例男性、58例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、83例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月28日，死亡日期介於5月11日至6月28日。

7月1日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結

指揮中心說明，今日新增101例境外移入個案中，為58例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(7例)、越南(6例)、新加坡(4例)、法國及加拿大(各3例)、泰國及香港(各2例)、義大利、日本及西班牙(各1例)移入，另71例感染國家調查中。入境日介於今年5月16日至6月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,803,049例確診，分別為14,721例境外移入、3,788,274例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,772例COVID-19死亡病例，其中6,757例本土，個案居住縣市分布為新北市1,690例、臺北市889例、臺中市621例、高雄市576例、桃園市553例、臺南市423例、彰化縣337例、屏東縣269例、雲林縣175例、基隆市171例、南投縣169例、宜蘭縣146例、苗栗縣131例、嘉義縣120例、花蓮縣110例、新竹縣106例、嘉義市102例、臺東縣89例、新竹市62例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。

指揮中心訂定「COVID-19重複感染之定義及個案處置原則」

中央流行疫情指揮中心今(1)日也表示，由於自嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)本土疫情於社區廣泛流行以來，疑似重複感染(reinfection)個案日漸增多，經專家會議決議，訂定「COVID-19重複感染之定義及個案處置原則」，以利醫界對符合重複感染定義之病例進行適當處置有所依循。

指揮中心說明，COVID-19重複感染之定義及個案處置原則如下：

一、已解除隔離治療之COVID-19確診個案，除症狀惡化等特殊情況外，建議於發病日或採檢日3個月內無需再進行SARS-CoV-2檢驗。惟如於發病日或採檢日1至3個月內症狀惡化，且SARS-CoV-2 RT-PCR檢驗陽性且Ct值<27或抗原/核酸快篩陽性：

(一)醫師可進行法定傳染病通報，並先比照確定病例處理。

(二)後續由衛生福利部疾病管制署(以下稱疾管署)各區管制中心研判是否為新的確定病例並啟動相關防疫措施。

二、已解除隔離治療之確診個案，於發病日或採檢日間隔至少3個月後再次SARS-CoV-2 RT- PCR檢驗陽性且Ct值< 30或抗原/核酸快篩檢驗陽性：

(一)經醫師評估可能為重複感染個案後，應進行法定傳染病通報。

(二)依確定病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。

指揮中心指出，重複感染個案之PCR陽性檢體，應送疾管署檢驗及疫苗研製中心進行基因定序，以利持續進行SARS-CoV-2變異株監測，並適時調整因應作為。

台灣7/1新增本土個案35699例與101境外移入　指揮中心公布「重複感染」定義及處置原則
確診數字
重複感染
定義
reinfection
處置

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