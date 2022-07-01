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〈時評〉習近平慶祝香港主權移交25週年　台灣更加追求主權獨立

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/07/01 14:54
中國國家主席習近平6月30日搭高鐵抵港視察，圖為習近平在香港高鐵西九龍站內向迎接的小學生揮手。（港府新聞處提供）中央社

中國國家主席習近平6月30日搭高鐵抵港視察，圖為習近平在香港高鐵西九龍站內向迎接的小學生揮手。（港府新聞處提供）中央社

香港7月1日主權移交屆滿25年，中國領導人習近平親赴香港慶祝，並且再次宣傳「一國兩制」的成效，不過，這正好凸顯「一國兩制」是糖衣毒藥，只能在香港發揮一次性作用，包括台灣在內的其他國家，早已看穿這種表裡不一的技倆，也更強化台灣繼續追求主權獨立的決心。

疫情爆發兩年多以來，習近平首度離開中國大陸，第一個行程就是前往香港參加特區建立25周年，以及新一屆政府就職典禮。習近平此行具有高度的政治意義，其中一項是中共20大在秋天登場，習近平有意爭取連任，因此，他前往香港收割「愛國者治港」的成績單，並且宣傳「一國兩制」對香港的影響，以繼續分化統戰台灣，一方面是確立自己的執政成果，二方面是為接下來的五年暗示方向。

習近平說，歷經風雨後，香港浴火重生，呈現蓬勃生機，「證明一國兩制具有強大生命力，能確保香港長期繁榮穩定」；而「一國兩制」是個好制度，「行而不輟，未來可期」，只要毫不動搖地堅持一國兩制，香港的未來一定會更美好。

但這只是習近平和中國單方面的想像，英國首相強生就認為，英國盡己所能，讓北京遵守25年前就香港民主權利所許下的承諾，但中國未能遵守承諾，未根據中英達成的協議尊重「一國兩制」安排，此種事態威脅了香港人的權利與自由，英國已收到12萬件香港人申請移民的案件。

美國國務卿布林肯也感嘆，7月1日原本是讓香港在「一國兩制」下保有自治50年承諾的中點，如今才走一半，北京與香港當局就破壞人民的民主參與、基本自由與媒體獨立。

習近平在香港有關一國兩制的談話，當然不只說給香港人聽，更是說給全世界聽，尤其是台灣。對中國來說，香港幾乎已完全受控於北京政府，但台灣卻看到這根本不是港人治港，中國透過修改特首的選舉制度，閹割了香港人民的選舉權和被選舉權，甚至連民意機構的立法會，也失去制衡政府的力量。

此外，對於不利於香港或北京政府的種種批評，中共無所不用其極的打壓，造成媒體紛紛關門，難以發揮第四權的監督角色，也等於言論自由遭到剝奪，香港的生活幾乎是威權政治，早已主權獨立的台灣，又怎可能接受這種模式？
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