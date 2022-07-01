〈時評〉習近平慶祝香港主權移交25週年　台灣更加追求主權獨立

香港7月1日主權移交屆滿25年， 中國領導人習近平親赴香港慶祝，並且再次宣傳「一國兩制」 的成效，不過，這正好凸顯「一國兩制」是糖衣毒藥， 只能在香港發揮一次性作用，包括台灣在內的其他國家， 早已看穿這種表裡不一的技倆， 也更強化台灣繼續追求主權獨立的決心。

疫情爆發兩年多以來，習近平首度離開中國大陸， 第一個行程就是前往香港參加特區建立25周年， 以及新一屆政府就職典禮。習近平此行具有高度的政治意義， 其中一項是中共20大在秋天登場，習近平有意爭取連任，因此， 他前往香港收割「愛國者治港」的成績單，並且宣傳「一國兩制」 對香港的影響，以繼續分化統戰台灣， 一方面是確立自己的執政成果，二方面是為接下來的五年暗示方向。

習近平說，歷經風雨後，香港浴火重生，呈現蓬勃生機，「 證明一國兩制具有強大生命力，能確保香港長期繁榮穩定」；而「 一國兩制」是個好制度，「行而不輟，未來可期」， 只要毫不動搖地堅持一國兩制，香港的未來一定會更美好。

但這只是習近平和中國單方面的想像，英國首相強生就認為， 英國盡己所能，讓北京遵守25年前就香港民主權利所許下的承諾， 但中國未能遵守承諾，未根據中英達成的協議尊重「一國兩制」 安排，此種事態威脅了香港人的權利與自由，英國已收到12萬件香 港人申請移民的案件。

美國國務卿布林肯也感嘆，7月1日原本是讓香港在「一國兩制」 下保有自治50年承諾的中點，如今才走一半， 北京與香港當局就破壞人民的民主參與、基本自由與媒體獨立。

習近平在香港有關一國兩制的談話，當然不只說給香港人聽， 更是說給全世界聽，尤其是台灣。對中國來說， 香港幾乎已完全受控於北京政府， 但台灣卻看到這根本不是港人治港，中國透過修改特首的選舉制度， 閹割了香港人民的選舉權和被選舉權，甚至連民意機構的立法會， 也失去制衡政府的力量。

此外，對於不利於香港或北京政府的種種批評， 中共無所不用其極的打壓，造成媒體紛紛關門， 難以發揮第四權的監督角色，也等於言論自由遭到剝奪， 香港的生活幾乎是威權政治，早已主權獨立的台灣， 又怎可能接受這種模式？