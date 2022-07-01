澳門指台灣芒果有新冠病毒全數銷毀 台灣防檢局：應依國際規範處理

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）一批台灣芒果樣本近期輸入澳門後稱被驗出COVID-19病毒，20箱共重100公斤涉事貨物全數封存銷毀，防檢局則表示目前科學研究未發現有病毒透過水果傳人，也未收到澳門通報芒果不合格，呼籲澳門依國際規範採適當措施。

根據澳門日報，一批自台灣進口的芒果樣本6月29日核酸檢測陽性，20箱共重100公斤涉事貨物全數封存銷毀，即日起暫緩廠商相同來源產品進口1週。

依澳門檢疫規定，台灣芒果應檢附防檢局簽發輸出植物檢疫證明書，無特定有害生物或檢疫處理規定。對此，防檢局今天（1日）表示，不只是科學方面沒有證據顯示病毒會由水果傳人，，也未收到澳門通報芒果不合格。

國際之間過去就曾對以COVID-19理由影響國際貿易表達過關切。根據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局，自2020年11月起在世界貿易組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會，就有加拿大、歐洲聯盟、印度及美國等對中國陸續提出關切。

現在繼中國指台灣的竹莢魚外包裝驗出COVID-19病毒，澳門也稱台灣的芒果驗出病毒。食藥署今表示，先前中國也指從台灣進口的白帶魚、竹莢魚包裝驗出COVID-19病毒，禁止進口1週，台灣立刻啟動自主抽驗，結果竹莢魚、白帶魚共檢驗34支檢體均陰性，若有必要也會檢驗芒果，還台灣農民、漁民清白。

至於COVID-19病毒與食安方面的連結，食藥署公關郭旭棋今向記者表示，台灣早在民國109年底就因應COVID-19疫情針對進口冷凍食品外包裝進行檢驗，超過1200件樣品均為陰性，顯示病毒殘留在食品外包裝風險相對低。

面對台灣各種農漁產品被中國政府只稱驗出COVID-19病毒，並銷毀產品、短暫禁止進口等，台灣防檢局呼籲澳門依國際規範採行符合風險管控適當措施。