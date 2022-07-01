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【71台灣第三勢力起義】知名律師童文薰 宣布獨立參選台北巿長、公開政見

童律師也鼓勵年輕人參政，返鄉從基層開始服務，讓選民有更多更好的選擇，今年起不再「含淚投票」，為台灣政治開創新局。

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/01 10:48
(圖片翻攝自童溫層頻道)

(圖片翻攝自童溫層頻道)

(台灣英文新聞／施家恩 台北報導）為終結政治亂象，知名律師童文薰今（1）日宣布獨立參選台北市長，將以第三勢力打這場選戰，同時鼓勵更多年輕有志之士加入獨立聯盟返鄉參選，提供選民更好的選擇不再讓他們「含淚投票」，記者會上她也公布史無前例、有趣創新的競選造勢活動「元宇宙大遊行」，即日起開放報名，８月１日舉行。

記者會上一開始，童文薰控國民黨台北市長參選人蔣萬安昨公布的競選主視覺跟口號，剽竊她2018年為「台灣第三勢力無限可能大聯盟」設計使用的商標，蔣未做好「檢索」工作實在失職很掉漆。

主持知名政論節目「童溫層」的童文薰，強調她從未參加任何政黨，也沒有派系背景包袱。在１日台北市長官邸舉行的參選記者會上，童文薰公布參選政見，包括「實現土地正義，拆除海霸王，還我二號公園」、「結合花博與松機，建立國際村與經濟特區，創造台北百億商機」、「台北市公辦幼兒園與國小實施雙語教育提升國際競爭力」「實現居住正義，盤點公有閒置土地，興建社會機能宅只租不售，提高台北市出生率，讓年輕人快樂成家」、「落實危老都更，釋出停車空間」、「安置遊民」、「拆除老舊陸橋」等七項政見。

童文薰記者會上也公布一個有趣創新的競選造勢活動，7月1日起開放報名８月１日「元宇宙大遊行」，支持者可用虛擬替身參加遊行，不用遊行當天擔心刮風下雨。

童文薰記者會上有不少知名學者現身與會力挺，她在記者會最後也呼籲全台更多有志之士，加入「台灣第三勢力無限可能大聯盟」，也鼓勵年輕人參政，返鄉從基層開始服務，讓選民有更多更好的選擇，今年起不再「含淚投票」，為台灣政治開創新局。

童文薰26歲就取得美國紐約州律師資格，長期關心台灣民主政治發展，2014 年表明「從來不是國民黨也不是民進黨」。2019年她曾與資深媒體人楊憲宏赴監察院，陳請總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）1983年的博士論文有自我抄襲，拿已寫成的中文版譯成英文），有違反學術倫理之嫌。

財團法人台灣民意基金會董事長游盈隆日前就觀察2022地方大選政黨提名爭議，提出台灣民主的八大異象與問題，直批民進黨執政腐敗，台灣需要第二次民主運動，他也喊話厭倦一黨獨大和政黨惡鬥、憤懣政黨中央集權的獨立有志之士出來參選，「為台灣人打造一個新的有意義的選擇，阻止台灣政黨政治無止盡向下沈淪，讓台灣民主發展回歸正軌」。
童文薰
台北市長
2022大選

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更新時間 : 2022-07-01 10:58 GMT+08:00

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