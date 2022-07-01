保守派再下一城 美國最高法院裁定環保署無權限縮各州減碳力度

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在推翻了〈羅訴韋德案〉、終止聯邦政府保護婦女墮胎的權利後，保守派佔多數的美國最高法院再次「趁勝追擊」，在新的裁決中限縮美國國家環境保護署（US EPA）對各州限制碳排放的力度。

在拜登上台後，一改川普否認全球氣候變遷的態度，除設立美國總統氣候特使這一直接對總統負責的職位外，也重回各大氣候會議的舞台，其中控管各產業領域的碳排放，更是作為環保業務核心的美國環保署重要業務。

然而，以西維吉尼亞州為首的19個共和黨州與全美最大的幾間煤炭公司擔心，如果聯邦政府全力推行減碳與能源轉型，將造成過大的經濟衝擊，以此向最高法院提起釋憲，最後最高法院以6票贊成3票反對，宣布環保署現階段無權強制實施如此大規模的減排措施。

最高法院的裁定並非完全禁止未來環保署對碳排進行限制，而是要求其必須通過國會的同意，也就是藉由訂定新法來獲得此一權力。然而，從過去經驗看來，由於民主共和兩黨各自在參眾兩院佔據多數，這樣涉及兩黨政策核心的法案很難同時通過兩院，這也變相宣告這些州的碳排將無法可管。

從數據來看，這些提出告訴的州在2018年佔了美國碳排放的44%，且截至2020年為止，平均僅減排7%，可謂減碳效率低落。如果沒有這些州的配合，實在很難達成拜登希望於2030年前，減排2005年排碳量52%的訴求。為此，此一判決也引發全球譁然。

芝加哥大學法學院副教授Hajin Kim指出，這些裁決給了法院判定他們不喜歡的法令無效的巨大權力，因為未來法官只要強調國會並無「明確指出」這些行政機關有這些權力即可。

BBC則分析認為，最高法院正一改過去數十年來尊重聯邦法律的慣例，走向「重大問題方針」（major questions doctrine）掛帥，這代表著只要法規沒有明顯寫出，行政機關就不具備這樣的權力。

在美國國會立法效率低下的情況下，以往總統可以在現存法條中找到模糊地帶推行政策的時代，恐怕已經一去不復返。