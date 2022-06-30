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台灣高雄漁船遭印尼軍艦登檢扣押　外交部：爭取人船儘速釋放

➤外交部今天(6/30) 表示，駐印尼代表處前天已派員探視船組人員，確認生活狀況無虞，外交部與駐印尼代表處將持續與印尼方聯繫，爭取人船儘速釋放。➤農委會漁業署今天就此事件說明，船上共22人，包含21名船員、1名觀察員，目前人都安全，在船上、岸邊活動，原則上應可依照規定辦理後獲釋放。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/30 22:07
此為示意圖, 紅色標記處即麻六甲海峽 (Google地圖; TN後製) 

此為示意圖, 紅色標記處即麻六甲海峽 (Google地圖; TN後製) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）針對國籍漁船「喬和」號19日行經麻六甲海峽時遭印尼軍艦登檢扣押，外交部今天(6/30) 表示，駐印尼代表處前天已派員探視船組人員，確認生活狀況無虞，外交部與駐印尼代表處將持續與印尼方聯繫，爭取人船儘速釋放。

外交部副發言人崔靜麟表示，國籍漁船「喬和」號19日行經麻六甲海峽時遭印尼軍艦登檢扣押，目前留置於印尼亞齊省司馬威（Seumawe）海軍基地中。

中央社引述崔靜麟說，外交部在接獲行政院農業委員會漁業署通報後，隨即請駐印尼代表處透過管道瞭解「喬和」號人船狀況及案情。據瞭解，印尼軍方是以「喬和」號行經印尼領海時未懸掛國旗且捕魚設備未放置於艙內為由，登檢「喬和」號並予以扣押。

外交部表示，駐印尼代表處已經在28日派員前往亞齊省，除探視「喬和」號船組人員外，並確認相關人員生活狀況無虞。外交部與駐印尼代表處將持續與印尼方保持密切聯繫，提供「喬和」號船主必要的協助，爭取人船儘速釋放，保障台灣漁船的相關權益。

漁業署30日稍早證實，19日深夜11時多獲報，高雄籍喬和號延繩釣漁船（CT5- 1698）快出麻六甲海峽進入印度洋時，因未掛國旗被印尼海軍登船確認發現漁具未收而扣押，已請外館協助釋放。

農委會漁業署今天就此事件說明，船上共22人，包含21名船員、1名觀察員，目前人都安全，在船上、岸邊活動，原則上應可依照規定辦理後獲釋放。

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