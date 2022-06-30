台灣新舊任警政署長交接　陳家欽42年警職生涯劃下句點

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）警政署今天(6/30) 舉行卸任與新任署長交接典禮。內政部長徐國勇勉勵新任署長黃明昭致力反毒打詐和淨化選前治安，並肯定卸任署長陳家欽貢獻和頒發獎章，同仁列隊歡送，離情依依。

警政署長陳家欽申請提前退休，由高雄市政府警察局長黃明昭升任。警政署今天舉行「卸、新任署長交接典禮」，並由內政部長徐國勇主持，包括陳家欽、黃明昭的家屬都到場參與並紀念這一刻。

(圖/警政署提供)

徐國勇致詞時表示，感謝陳家欽任內4年9個月對國家治安所付出的貢獻和心力，代表行政院和內政部表達感謝；由於警政署長一職為重責大任，對於接任的黃明昭除表達祝賀外，也期勉持續致力維護治安工作。

即將退休的警政署長陳家欽, 6月27日前往嘉義市探視並慰問因公殉職鐵路警察李承翰的母親張秀珍（右），陳家欽也代表全國警察再次向李承翰的母親致敬，他說，李承翰為了旅客安全犧牲生命，永遠是警察大家庭的好夥伴。（警方提供）中央社

徐國勇提到，陳家欽為中央警察大學正科45期、犯罪防治研究所博士畢業，歷任各項重要警職，一生貢獻警界達42年之久，在警政署長任內為治安維護和警政建設開創新猷，完成很多歷史性的突破。

中央社引述徐國勇指出，陳家欽身為刑事幹才且深知如今科技偵查工作重要，積極擘劃警政科技藍圖，逐步推動「科技犯罪防制中心」法制化及成立「打詐國家隊」作業，向行政院爭取3年新台幣7億6000萬元採購科技偵查相關軟硬體及培訓專業人才經費。

此外，陳家欽任內偵破多項重大案件，像是民國108年化解桃園車行遭持槍挾持案、109年破獲史上最大宗槍彈走私案和110年破獲陸上最大宗海洛因走私案等，有效平穩社會秩序。

徐國勇提到，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，警察為防疫國家隊的重要成員，陳家欽積極帶領團隊攜手防疫，包括邊境檢疫、電子圍籬、偵處疫情假訊息、查緝仿冒口罩等工作，全力達成政府防疫政策；106至111年國內外對警察治安滿意度調查也都名列前茅。

針對警察執法環境，徐國勇表示，陳家欽任內推動「槍砲彈藥刀械管制條例」、「跟蹤騷擾防治法」和「刑法妨害公務罪」等法律增修案，從根本協助解決基層員警執勤所面臨問題；並成立「警察專屬律師團」及「法律諮詢專線電話」，提供員警因公涉訟法律協助及執法疑義解答；且努力推動「改善地方警察機關職位結構」等福利措施，積極爭取員警福利權益。

展望未來，徐國勇給予黃明昭勉勵，認為警政署長是個非常辛苦的工作，其警職期間曾偵破汐止殺警奪槍案、雨衣大盜運鈔車搶案等社會矚目案件，為刑事專才且具完整的警政歷練，在高雄市警局服務期間，致力酒駕大執法等作為，深獲高雄市長陳其邁肯定。

徐國勇說，雖然目前國內治安平穩，但盼黃明昭持續致力「嚴防恐攻滲透，防護基礎設施」、「強化反毒打詐，精進查緝作為」和「淨化選前治安，確保選舉平順」等面向，繼續領導全國警察同仁精進各項查緝作為和強力打擊賄選。

交接典禮中，徐國勇頒發一等內政專業獎章給陳家欽，肯定一生貢獻警界的努力和成果。

活動最後，現場警政署同仁列隊熱烈鼓掌、獻花歡送陳家欽，他離去前特別脫帽向現場同仁三鞠躬 (下圖) 並揮手道別，感性轉身，為42年警職生涯劃下句點。

卸任警政署長陳家欽（前左2）30日下午在警政署完成交接儀式後準備離去，離開前向同仁一一擊拳致意。前左為新任警政署長黃明昭。中央社

(圖/警政署提供)

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