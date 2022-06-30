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律師童文薰7月1日將宣布參選台北巿長：打破台灣政黨分食局面

➤誓言打破政黨分食的童文薰從未加入任何政黨，也沒有派系背景包袱。➤她的政見包含結合花博與松機建立國際村與經濟特區創造台北百億商機，以及台北市立幼兒園與國小實施雙語教育提升國際競爭力。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/30 20:15
圖/官方臉書檔案照片

圖/官方臉書檔案照片

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 律師童文薰今天(6/30) 發布新聞資訊指出，明天(7月1日) 將宣布參選台北市長，將以陽光健康的第三勢力打破政黨分食，並推動結合花博與松機建立國際村與經濟特區創造台北百億商機。

童文薰目前是「童溫層」YouTube節目製作人兼主持人，經常針對台灣時事進行評論。今天6月30日最新推出的主題就是: 「執政者沒國際觀、沒管理經驗、沒文化，就會造就城市止步不前」(YouTube截圖如下) 。

律師童文薰7月1日將宣布參選台北巿長：打破台灣政黨分食局面(童溫層6/30 節目截圖)

律師童文薰7月1日將宣布參選台北巿長：打破台灣政黨分食局面

(此為童溫層2019年節目截圖)

中央社引述童文薰競選團隊今天表示，童文薰將於明天(7月1日) 上午召開記者會，宣布參選台北市長。誓言打破政黨分食的童文薰從未加入任何政黨，也沒有派系背景包袱。

新聞資訊中，童文薰認為，台灣檯面上的政治人物喪失誠信，以派系與黨的利益為優先，官僚各擁其主，充滿各黨口水戰與意識形態之爭的亂象。

童文薰說，她決定站出來參選，將會打造台北巿成為充滿希望、快樂的榮耀之都，她的政見包含結合花博與松機建立國際村與經濟特區創造台北百億商機，以及台北市立幼兒園與國小實施雙語教育提升國際競爭力。

另外，她主張實現居住正義，盤點閒置土地，興建完整機能宅，只租不售，提高台北市出生率，讓年輕人快樂成家；還有落實危老都更，釋出停車空間；安置台北車站遊民、拆除老舊陸橋、使用率高的陸橋增設電扶梯等。
童文薰
台北市長
國際觀
國際競爭力
童溫層

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