蘇瓦基走廊成俄侵略目標 立陶宛民兵激增

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄國入侵烏克蘭，鄰國人人自危，蘇瓦基走廊地處立陶宛、波蘭、白俄羅斯以及俄國飛地、擁有核武的「加里寧格勒」的交界處，是北約連接波羅的海三小國的唯一陸上路徑，也成北約「致命弱點」。

近日，立陶宛對加里寧格勒（Kaliningrad）實施禁運令，阻斷俄羅斯與加里寧格勒的鐵路與公路貨運。俄國覬覦蘇瓦基走廊（Suwalki Gap）已久，此舉無疑火上澆油。面對近在咫尺的危機，居住於蘇瓦基走廊的立陶宛居民紛紛報名加入邊境民兵組織。

一位居住立陶宛基巴爾泰市（Kybartai）的59 歲立陶宛居民格魯津斯卡斯（Vytas Grudzinskas）向《CNN》表示，住家附近就是射擊場，俄軍的槍聲是家常便飯。2014年俄國併吞克里米亞地區，格魯津斯卡斯選擇加入立陶宛擁有百年歷史的志願民兵組織——步槍兵，以保衛家園。

歷史與地緣決定了立陶宛人要起身抵禦俄國。蘇聯時期，立陶宛曾有3萬囚犯因生存條件惡劣，死於俄國勞改營。格魯津斯卡斯德父親也被送到條件惡劣之地，一待15年，第一年更僅能以草果腹。

而自俄國入侵烏克蘭以來，步槍兵成員增長到1.2萬名，且每月加入人數以 10 倍速度增加，顯見立陶宛人已明顯感受到來自俄國的威脅。

報導指出，若烏克蘭淪陷，俄國下一步將切斷北約與波羅的海三小國的聯繫，加里寧格勒駐紮的俄軍若要踏入北約土地，格魯津斯卡斯以及步槍兵便是對抗加里寧格的第一道防線。

格魯津斯卡斯表示，他當然害怕戰事，但他的家人以及親手建立的家園在此，他強調，鑑於過往歷史，「你怎麼能相信俄羅斯？」

本週舉行的馬德里峰會也將宣布，向該地增兵數千以保衛波羅的海地區。儘管立陶宛國防部副部長阿布克維休斯（Margiris Abukevicius）指出，部隊需2年才能到位，但已意味著蘇瓦基走廊需要提升軍事能力一事獲得重視。

阿布克維休斯認為，北約此次峰會中也應該給予這該區更多回應，以及明確的方向。